Coronavirus: Warum wir nicht wissen, wer immun ist

Zum Beispiel haften spezifische Antikörper an Viren und signalisieren spezialisierten Zellen des Immunsystems, den Makrophagen, den Fremdkörper aufzunehmen und unschädlich zu machen. Andere Antikörper markieren infizierte Zellen für die Vernichtung. Allgemeine Regeln dafür, welche Antikörper welchen Beitrag zur Immunität leisten, gibt es nicht. Die anderen Funktionen seien je nach Erreger unterschiedlich wichtig, sagt Dahlke. »Sie werden aber bisher häufig benachteiligt analysiert, da die Nachweisverfahren zur Analyse nicht einfach und nicht schnell durchführbar sind.«

Dadurch ist derzeit völlig unsicher, in welchem Maß Antikörper im Blut vor einer Neuinfektion schützen und ob umgekehrt ihr Verschwinden tatsächlich fehlende Immunität signalisiert. Ob sie also ein Korrelat der Immunität sind. Antikörper sind nur eine Komponente des adaptiven Immunsystems – jenes Teils der Abwehrreaktion, die Krankheitserreger anhand ihrer molekularen Steckbriefe gezielt bekämpft.

Das Gedächtnis der Immunabwehr

Wenn das Immunsystem beginnt gegen das Coronavirus vorzugehen, sammeln spezialisierte Zellen Teile der Virusproteine und präsentieren sie den T- und B-Zellen, die zu diesem lernfähigen System gehören. Diese tragen spezielle Rezeptoren, deren Bausteine je nach Zelltyp in verschiedenen Stadien der Entwicklung per Zufall durchmischt werden; dadurch erkennt das Immunsystem unzählige fremde Proteine. Besitzen die T- und B-Zellen einen passenden Rezeptor, beginnen sie, sich zu vermehren und in verschiedene Untertypen auszudifferenzieren.

So werden aus B-Zellen mit passenden Rezeptoren Plasmazellen, deren Aufgabe es ist, Antikörper mit eben diesem Bindungsmerkmal herzustellen. Die T-Zellen hingegen bestehen aus zwei Untergruppen, die sich durch ihre Oberflächenrezeptoren unterscheiden. Ein Teil der T-Zellen trägt den Rezeptor CD4. Sie unterstützen das Immunsystem, indem sie Signalstoffe ausscheiden, die unter anderem die aus B-Zellen entwickelten Plasmazellen dazu animieren, Antikörper zu produzieren. Die zweite Gruppe von T-Zellen trägt den Rezeptor CD8. Sie erkennen Zellen, die von Viren befallen sind, und töten sie ab.

Doch daneben gibt es einen weiteren Zelltyp: Gedächtniszellen. Sie entstehen zusammen mit den Zellen der adaptiven Immunantwort, allerdings bewahren sie die Erinnerung an den bekämpften Erreger über Jahrzehnte. So behalten B-Gedächtniszellen im Körper die Fähigkeit, sich in Plasmazellen umzuwandeln, die spezifische Antikörper herstellen.

Doch derzeit richtet sich der Fokus vermehrt auf T-Zellen. Es gibt erste Indizien dafür, dass T-Zellen bei der Immunreaktion auf die Infektion und damit womöglich auch bei einer anhaltenden Immunität gegen Sars-CoV-2 eine wichtige, wenn nicht sogar wichtigere Rolle spielen als Antikörper.