Coronavirus-Bekämpfung: Was Gurgeln wirklich bringt

Eine erstaunlich einfache Methode soll helfen, Sars-CoV-2 zu stoppen und – wenn sich jemand angesteckt hat – zumindest eine schwere Infektion verhindern: Gurgeln mit einer antiseptischen Lösung. Schließlich sitzt das Coronavirus unter anderem im Rachen und ist damit dort womöglich angreifbar. Sogar die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene sagt: »Mundspülen und Gurgeln ist in – andere anzustecken ist out.« Allerdings ist die Studienlage teilweise widersprüchlich.

Dass Gurgeln mit Wasser, Salzwasser, Tee oder antiseptischen Lösungen vor Infektionen schützt, auch vor Covid-19, leuchtet vielen Menschen sofort ein. In Ostasien, insbesondere Japan, ist es wegen dieser mutmaßlichen Schutzwirkung außerdem eine verbreitete Hygienepraxis in der Erkältungssaison. Aus Japan kommen deswegen auch viele Studien, in denen Fachleute die Wirksamkeit der Maßnahme systematisch untersucht haben. allerdings sind die Ergebnisse nicht eindeutig. So hieß es etwa nach einer Untersuchung an 23 Personen mit chronischen Atemwegserkrankungen, dank Gurgeln mit Povidon-Jod – der Mundspülungsversion der klassischen Jodtinktur – seien Atemwegsinfektionen nur halb so häufig aufgetreten wie sonst.

Drei Jahre später hat eine weitere japanische Gruppe den Effekt des Gurgelns bei knapp 400 Freiwilligen untersucht. Das Resultat: Gurgeln mit Wasser senke die Rate an Infektionen deutlich, Povidon-Jod dagegen wiederum nicht. 2006 wiederum befand ein Team nach einer Untersuchung an 124 Bewohnerinnen und Bewohnern in einem Pflegeheim, regelmäßiges Gurgeln mit Wasser sei ineffektiv, im Gegensatz zu Gurgeln mit Grünteeextrakt, das die Häufigkeit von Erkältungen um vier Fünftel gesenkt habe.

Zweimal am Tag gurgeln? Stündlich? Unklar!

Die zum Teil widersprüchlichen Ergebnisse lassen sich mutmaßlich darauf zurückführen, dass nur wenige Menschen an den Studien teilgenommen haben. Zufällige Schwankungen sowohl bei den Infektionen als auch bei der Zusammenstellung der Test- und Kontrollgruppe können bei kleinen Untersuchungen erhebliche Effekte haben.

Bisher gibt es keine hinreichend große klinische Studie, die als Goldstandard herhalten und die Frage nach der Wirksamkeit des Gurgelns beantworten könnte. Schon gar nicht im Bezug auf das neue Pandemievirus Sars-CoV-2. Unklar ist diesbezüglich ebenfalls, wie lange eine einzelne Anwendung schützt. Also wie lange sich nach dem Gurgeln Stoffe, die Viren abtöten, im Schleim der Atemwege halten und dort das Coronavirus abfangen.

Damit ist ungewiss, wie oft man am Tag gurgeln sollte, um sicher geschützt zu sein. Zweimal am Tag? Stündlich? Und findet die Ansteckung womöglich ohnehin woanders statt, nämlich in der Nase? Entsprechend skeptisch sind viele Fachleute, was die Präventionswirkung des Gurgelns angeht.