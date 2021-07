Covid-19: Wo sich die Menschen im Herbst 2020 angesteckt haben

Mitte Juli, in der Kalenderwoche 28, steckten sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 529 Menschen in privaten Haushalten mit Sars-CoV-2 an. Privathaushalte waren damit die häufigste Infektionsquelle, weit vor dem Arbeitsplatz oder Speisegaststätten. Dennoch machen sie nur einen Bruchteil der 7647 neuen Fälle aus. Laut RKI-Statistik sind mehr als 85 Prozent der Ansteckungsorte unbekannt. Und die bekannten Zahlen sind schwer zu interpretieren. In der Regel weiß man von der eigenen Familie, nicht aber vom Sitznachbarn in der Bahn, ob er erkrankt ist; das Ansteckungsrisiko durch enge Angehörige könnte deshalb überschätzt werden.

Eine Studie vom Institut Pasteur und der Université Sorbonne in Paris hat diese Probleme umgangen. Das Forschungsteam kontaktierte zwischen Ende Oktober und Ende November 2020 mit Hilfe der französischen Krankenkasse per E-Mail alle Menschen, die als Covid-Fälle gemeldet wurden, und fragte sie nach Aktivitäten und Kontakten in den zehn Tagen vor Krankheitsbeginn. Rund 42 000 Menschen gaben Auskunft. Dieselben Fragen beantwortete eine Kontrollgruppe von rund 1700 Personen, die so ausgewählt wurden, dass sie den Covid-Fällen in Geschlecht, Alter und Wohnort entsprachen. Indem sie die Häufigkeiten von vermuteten Risikofaktoren zueinander ins Verhältnis setzten, konnten die Forscher berechnen, wie viel diese Faktoren zum Ansteckungsrisiko beitrugen.

Wie die Gruppe um den Mediziner Simon Galmiche berichtet, nahm die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion mit jeder weiteren Person im Haushalt zu. Ein Kind in Tagesbetreuung, im Kindergarten oder in der Schule steigerte das Risiko ebenfalls, mit Ausnahme der Grundschule. Und fast doppelt so hoch war es, wenn ein Haushaltsmitglied in der Kindertagesbetreuung arbeitete. Arbeitslose infizierten sich nur rund halb so oft wie Menschen, die im Büro (vor Ort) arbeiteten. Vollzeit im Homeoffice zu sein, reduzierte die Wahrscheinlichkeit fast auf die von Arbeitslosen.