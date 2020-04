Wettervorhersage: Trübe Aussichten trotz blauem Himmel

Die Datenlöcher treffen die Vorhersagemodelle so stark, weil das Wetter dem Chaosprinzip folgt. Die Atmosphäre ist kein lineares System, das man mit Hilfe hinreichend potenter Computer komplett errechnen könnte. Wetter ist ein Produkt chaotischer Prozesse. Nur minimale Veränderungen der Anfangsbedingungen in der Atmosphäre können auf lange Sicht zu völlig unterschiedlichen Wetterlagen führen. Daher ist es so wichtig, dass man den Istzustand der Atmosphäre so gut wie möglich kennt, bevor man in die Zukunft rechnet. Daten sind entscheidend für die Wettervorhersage, ohne sie hilft die beste Rechenpower nichts .

Mangel an Personal und Wartung kann sich auf Bodenstationen auswirken

Die Coronakrise hat gerade erst begonnen. Daher geht Pappenberger davon aus, dass die Datenlöcher wachsen werden – am Himmel wie am Boden. »Das Problem wird sich in den nächsten zwei bis drei Wochen noch verschärfen«, sagt er. Bis Ostern dürfte sich der Luftverkehr in Europa weiter ausdünnen, zudem bleiben in anderen Erdteilen immer mehr Maschinen am Boden. Die Wetterdienste versuchen diesen Verlust an Daten aufzufangen, indem sie häufiger Wetterballons entsenden, die ein Vertikalprofil der Atmosphäre erstellen. Allerdings hatte der französische Wetterdienst Schwierigkeiten, solche Ballons zu starten, da Helium in Zeiten geschlossener Grenzen nicht einfach zu besorgen ist. Zudem befürchtet Florian Pappenberger, dass außerhalb Europas bald zusätzlich Wetterstationen am Boden ausfallen, weil es an Personal und Wartung fehlt.

Ein neuer Satellit ist derzeit der einzige Hoffnungsträger der Wetterdienste. Er heißt Aeolus, die europäische Raumfahrtagentur ESA hat ihn vor anderthalb Jahren ins All geschossen. Aeolus vermisst mit einem speziellen Laser die Windfelder der Erde, seine gesammelten Daten können die Ausfälle konventioneller Messnetze etwas abmildern. Ersetzen kann Aelous Flugzeugmessungen allerdings nicht, da er nur Windprofile misst. Verkehrsmaschinen hingegen senden zahlreiche meteorologische Parameter zu den Wetterdiensten, darunter Druck, Temperatur und Turbulenz der Atmosphäre. Außerdem handelt es sich bei Aeolus um eine einmalige Forschungsmission. Sollen seine Winddaten erhalten bleiben, müssen die europäischen Staaten eine Folgemission beschließen.

Damit die Qualität der Wettervorhersage wieder das Niveau des Jahres 2020 erreicht, muss also nicht nur das Leben am Boden, sondern auch am Himmel zurück zur Normalität finden. Bis dahin sollte man Prognosen über mehrere Tage lieber mit Vorsicht genießen. Trotz dieser Unsicherheiten lässt sich ein Trend momentan sehr gut erkennen: Das sonnige Wetter wird uns die ganze Woche begleiten. Zum Wochenende könnte der Frühling dann sogar richtig durchstarten.