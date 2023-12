Demografie: Familiennetzwerke werden immer kleiner

Künftige Generationen werden im Vergleich zu heute kleinere Verwandtschaftsnetzwerke haben. Zu diesem Schluss kommt ein dreiköpfiges Forscherteam um Diego Alburez-Gutierrez vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock im Fachmagazin »PNAS«. Hatte eine 65-jährige Frau im Jahr 1950 noch durchschnittlich 41 lebende Verwandte, wird eine 65-Jährige im Jahr 2095 nur noch von 25 lebenden Verwandten umgeben sein. Da Verwandten eine wichtige Rolle etwa bei der Kinderbetreuung und der Altenpflege zukomme, werde das den Druck auf institutionelle und staatliche Unterstützungssysteme künftig weiter erhöhen, warnen die Autoren der Studie.

Selbst in Gegenden mit fortschrittlichen Wohlfahrtssystemen wie Deutschland, greifen viele Menschen auf die Unterstützung von Eltern und Großeltern, Onkeln und Tanten zurück. Sinkende Geburtenraten, spätere Geburten und eine steigende Lebenserwartung führen jedoch dazu, dass die Zahl der Cousins und Cousinen, Nichten, Neffen und Enkelkinder immer weiter zurückgeht und sich der Altersabstand zwischen den Generationen zunehmend vergrößert. So wird in Italien beispielsweise das Durchschnittsalter der Großmutter einer 35-jährigen Frau von 77,9 Jahren im Jahr 1950 auf voraussichtlich 87,7 Jahre im Jahr 2095 steigen.

Weltweit werde sich die Zahl der lebenden Verwandten pro Kopf in der Zeitspanne von 1950 bis 2100 um 38 Prozent verringern, berechnen die Forscher. Den stärksten Rückgang sagen sie für Verwandtschaftsnetzwerke in Lateinamerika voraus. In Europa und Nordamerika seien die Unterschiede dagegen recht klein, da die Familienstrukturen zuletzt bereits stark geschrumpft sind. Die Schätzungen der Wissenschaftler stützen sich auf Daten aus den demografischen Prognosen der Vereinten Nationen. Als Verwandte zählen sie alle lebenden Urgroßeltern, Großeltern, Eltern, Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder, Tanten, Onkel, Nichten, Neffen, Cousins, Cousinen sowie Geschwister.