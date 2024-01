Demografischer Wandel: Japan schrumpft und erfindet sich neu

Eine Trendumkehr ist nicht zu erwarten

So wie das bergige Waldstädtchen Yokoze, wo die Menschen all diese Trends genau kennen. »2010 hatten wir 867 jüngere Frauen im Ort«, berichtet der Vizebürgermeister Inoue, als er durch die alte Schule schlendert. »2040 werden es nach der aktuellen Prognose noch 419 sein.« Vor einer Simulation, wann Yokoze komplett aus den Bevölkerungsstatistiken verschwinden könnte, hütet man sich. Aber angesichts der in Japan nunmehr seit Jahrzehnten niedrigen Geburtenrate sei man sich einig, sagt Inoue: »Wir werden den Trend nicht umkehren. Yokoze wird kleiner. Schritt für Schritt.«

Doch aufgegeben hat sich der Ort keineswegs. »Wir sehen uns hier als Zukunftslabor«, erklärt Inoue. Denn die Herausforderungen, denen sich eine kleiner werdende Stadt stellen muss, kommen auch auf Städte und Dörfer in Deutschland zu, auf andere europäische Länder und sogar das mittlerweile schrumpfende China: Was tun mit der Infrastruktur, wenn immer weniger Menschen sie nutzen und brauchen? Wie lässt sich sicherstellen, dass ein Ort weiterlebt, wenn zugleich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer einbrechen? Kann man positiv schrumpfen?

»Ein paar Lösungen haben wir schon gefunden«, ist Masakuni Inoue überzeugt und führt stolz durch die zweistöckige Grundschule, die keine mehr ist. »Wir versuchen, alles in diesem Ort, was in seiner Ursprungsform nicht mehr gebraucht wird, auf neue Art zu nutzen.« Inoue deutet in ein mit Tatami-Matten ausgelegtes Zimmer, in dem früher Hauswirtschaftsunterricht stattgefunden hat. »Hier organisieren wir seit einigen Jahren jeden Monat Veranstaltungen zur traditionellen Teezeremonie.« Dafür sei der Raum sehr gut geeignet, findet der Vizebürgermeister, »weil er damals optisch sehr harmonisch konzipiert wurde«.

Die Cosplayer kommen in Scharen nach Yokoze

Als Inoue im nächsten Zimmer das Licht anknipst, erscheinen unter grellen Leuchten dunkle Holzschränke, alte Schultische und bemalte Schiefertafeln an den Wänden. »Diesen Raum vermieten wir regelmäßig an Cosplayer.« Ein jüngerer Mitarbeiter im Rathaus sei auf die Idee gekommen. Denn die japanische Subkultur, in der sich Fans von Anime und Manga als Helden aus virtuellen Welten verkleiden, um sich dann in möglichst originalgetreuer Pose zu fotografieren, sucht nach historischen Orten wie diesen. Die kommen nämlich häufig in den Mangageschichten vor.