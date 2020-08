Fleisch-Imitate: Der Aufstieg der veganen Ersatzstoffe

Die berüchtigte Grünkern-Bulette der 1980er Jahre ist längst ferne Vergangenheit. Die Fleischersatzprodukte, mit denen Firmen wie Beyond Meat, die Rügenwalder Mühle oder The Vegetarian Butcher derzeit die Supermarktregale füllen, kommen deutlich näher an das Original heran als die frühen Pflanzenklopse. Und auch für Milch und Käse gibt es pflanzliche Imitate. Allerdings gelten die Produkte als hoch verarbeitet, sie strotzen teilweise vor Zusatzstoffen und sind mit ihrem bisweilen hohen Fett- und Salzgehalt ins Visier von Verbraucherschützern geraten.

Das ist schade, schließlich ist die Produktion von Fleisch und Milchprodukten extrem unökologisch. Sie verbraucht Unmengen an Fläche und Wasser und jagt dabei gehörige Mengen an Treibhausgasen in die Luft. Laut dem Deutschen Institut für Lebensmitteltechnik (DIL) erzeugt eine aus Pflanzen hergestellte Wurst nur 36 Prozent CO 2 -Emissionen, benötigt nur 51 Prozent Energie, 33 Prozent Wasser und 30 Prozent Landfläche im Vergleich zu klassischer Wurst aus Fleisch. Gleichzeitig wünscht sich der deutsche Verbraucher Alternativen: So sinkt beispielsweise der Fleischwarenverzehr laut Statista in Deutschland seit 1991 tendenziell, während der Umsatz von vegetarischen und veganen Lebensmitteln im Handel sich seit 2017 fast verdoppelt hat.

Deswegen tut sich etwas in den Garküchen der Forschungsinstitute und der Industrie. So hat das Umweltbundesamt (UBA) kürzlich gezeigt, dass sich die Zahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen in der Datenbank Scopus zum Thema Fleisch-Imitate von 2013 auf 2018 mehr als verdreifacht hat. Das hilft der Industrie, mit der es oft Kooperationen gibt. »Die Hersteller versuchen mit immer weniger Salz oder Zusatzstoffen auszukommen und trotzdem den Geschmack weiter zu optimieren«, meint Raffael Osen, Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung. Das Motto lautet: weniger Chemie, mehr Technik.

Auf der Suche nach dem richtigen Gefühl

Wie nahe ein Produkt geschmacklich an Fleisch heranreicht, hat auch mit der faserigen Struktur, dem Bissgefühl zu tun. Hersteller setzen darum immer häufiger auf ein als »Nass-Extrusion« bezeichnetes Verfahren. Dabei wird pflanzliches Eiweißpulver mit Wasser und Gewürzen erhitzt und durch eine Düse gepresst, damit die Proteine eine faserige Struktur bekommen. Viele Fleisch-Nachahmer verwenden dieses Verfahren etwa für vegane Schnitzel oder Geflügelstreifen. Der Vorteil: »Durch das bessere Mundgefühl kann auf einen Teil der Zusatzstoffe verzichtet werden«, sagt Osen.