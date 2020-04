Sporternährung: Essen für Sieger

So gelingt Hobbysportlern das richtige Timing:

Vor dem Sport: Starten Sie weder mit leerem noch mit zu vollem Magen ins Training. Vor allem vor längeren Trainingseinheiten sollten die Kohlenhydratspeicher gut gefüllt sein – Low-Carb-Diäten sind für ambitionierte Sportler eher ungeeignet. »Nehmen Sie in den letzten vier Stunden vor Beginn der Belastung ein paar kohlenhydratreiche Snacks zu sich«, rät Helen Bauhaus und empfiehlt Bananen, fettarme Müsliriegel oder ein selbst gemachtes Porridge.

Wer weniger als eine Stunde Sport macht, muss dabei nichts essen. »Ab einer Stunde Dauer jedoch sollten Leistungssportler Kohlenhydrate zuführen, damit der Körper die Belastung aufrechterhalten kann«, erklärt Bauhaus. Freizeitsportler, die beim Sport vor allem abnehmen wollen, sollten während einer Trainingseinheit eher auf eine zusätzliche Energiezufuhr verzichten. Bei langen Ausdauerbelastungen ab zwei Stunden gehört Natrium ins Getränk, um einer Hyponatriämie vorzubeugen, einer lebensgefährlichen Elektrolytstörung. »Eine Prise Salz pro Liter reicht«, sagt Ernährungsexpertin Anja Carlsohn. »Übertreiben sollte man es nicht, da die meisten schon mehr als genug Salz zu sich nehmen und bei Freizeitsportlern sonst der blutdrucksenkende Effekt des Sports reduziert werden kann.« Nach dem Sport: Binnen ein bis zwei Stunden nach dem Sport sollten Hobbysportler ihre leeren Speicher wieder auffüllen. »Kakao beispielsweise vereint Kohlenhydrate und Eiweiß, was die Regeneration unterstützt«, sagt Helen Bauhaus. »Alternativen sind Quark mit Obst und Haferflocken oder ein Brot mit Hummus, fettarmem Käse oder Schinken.« Die Kohlenhydratspeicher des Körpers wieder aufzufüllen, sei vor allem wichtig, »wenn am nächsten Tag wieder Training ansteht«.

»Ein großes Glas Orangensaft oder eine halbe Paprika decken bereits den Bedarf – dafür muss niemand in die Apotheke rennen«

(Anja Carlsohn, Ernährungswissenschaftlerin)

Die Heilung von Sportverletzungen lässt sich – anders als manche meinen – durch eine bestimmte Ernährung nicht beschleunigen. »Ein paar Studien empfehlen zwar Omega-3-Fettsäuren gegen Entzündungen oder Vitamin C für eine bessere Kollagenproduktion«, berichtet die Hamburger Ernährungswissenschaftlerin Anja Carlsohn. »Viel kann man mit der Ernährung aber nicht gegen einen Muskelfaserriss tun.«

Laden... © Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Nahrungsergänzungsmittel

Und wie sieht es mit Nahrungsergänzungsmitteln aus? Jeder dritte Erwachsene nimmt welche, 2018 kauften Menschen rund 225 Millionen Packungen. Vor allem Vitamin C und Magnesium sind bei den Deutschen beliebt, ergab eine Marktanalyse von Insight Health im Auftrag des Lebensmittelverbands Deutschland.

Das Problem ist nur, dass Nahrungsergänzungsmittel in den allermeisten Fällen nicht notwendig sind. »Ein großes Glas Orangensaft oder eine halbe Paprika decken bereits den Bedarf – dafür muss niemand in die Apotheke rennen«, sagt Carlsohn. Nur bei vom Arzt festgestellten Mangelzuständen seien manchmal Ergänzungen erforderlich, wenn eine Ernährungsumstellung nicht geholfen hat. Carlsohns Kollegin Helen Bauhaus bestätigt: »Sportler, die sich bewusst und vielseitig überwiegend von Grundnahrungsmitteln ernähren, brauchen keine Magnesiumtabletten.« Wissenschaftler sind sich einig, was Vitaminpillen, Elektrolytpulver oder Kapseln mit Spurenelementen angeht: Wer sich gesund ernährt, braucht keine.