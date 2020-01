Bonpflicht: Wohin mit dem Kassenbon?

Forscher der US-amerikanischen Tulane University zeigten 2012, dass hohe Dosen Bisphenol A die Bildung männlicher Geschlechtsmerkmale von Karpfenfischen beeinträchtigen, sie erschienen weiblicher. Außerdem bewirkte die Chemikalie, dass sich Männchen und Weibchen unterschiedlicher Karpfenarten miteinander paarten – sie zeugten Hybride, Mischlinge zweier Arten.

Beim Menschen wurde eine hohe BPA-Belastung in US-amerikanischen Studien mit der Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht. Zudem fanden Forschende der Universität Neapel Hinweise für einen Zusammenhang mit krankhaften Veränderungen der Gebärmutterschleimhaut bei Frauen. Allerdings ist das bisher nicht mehr als ein Verdacht. Endgültige Beweise gibt es nicht, gerade weil die giftige Wirkung bisher meist nur unter Laborbedingungen und an Tieren nachgewiesen wurde. Die Mengen an Bisphenol A, die Menschen alltäglich aufnehmen, seien meist zu gering, um wirklich schädlich zu sein, heißt es in einem umfassenden Bericht von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA aus dem Jahr 2015. Daran, dass BPA in höheren Dosen schädlich sein könnte, zweifelt auch die Lebensmittelbehörde nicht.

Neues Gesundheitsrisiko: Bisphenol S

Im Jahr 2020 ist zumindest dieses Problem gelöst. Kassenbons in der gesamten Europäischen Union sind so gut wie BPA-frei. Also ab damit in die Altpapiertonne? Nein, sagt das Umweltbundesamt in einer Stellungnahme an »Spektrum.de«. Denn spätestens mit dem Verbot von BPA mussten Hersteller von Kassenzettelrollen nach Alternativen suchen und fanden andere Phenole, zum Beispiel Bisphenol S.

Laut einer Analyse der Europäischen Chemikalienagentur ECHA ist Bisphenol S als BPA-Ersatz in Thermopapier beliebt: Etwa ein Fünftel des Papiers in der EU, also knapp mehr als 100 000 Tonnen, wurde im Jahr 2018 mit Hilfe von BPS hergestellt. Zahlen, die zeigen, wie viel BPS heute im Thermopapier enthalten ist, lieferte die Agentur nicht. Doch es ist wahrscheinlich, dass Bisphenol S einer der wichtigsten BPA-Ersatzstoffe bleiben wird.

Die Ähnlichkeit von BPS zu seinem chemischen Vetter BPA ist für Hersteller von Thermopapier nützlich, könnte sich aber auf Kassenbons zu einem neuen Umwelt- und Gesundheitsproblem entwickeln. Denn Bisphenol S steht unter dem Verdacht, ähnliche Schäden anzurichten wie Bisphenol A. Etwa lieferte eine Studie des Schweizer Bundesamtes für Gesundheit Hinweise dafür, dass Bisphenol S neben anderen Phenolen hormonell wirken kann, wenn auch nicht so stark wie Bisphenol A. Auch ein Versuch von Forschenden aus Australien und Iran, die Zebrafische 75 Tage lang in BPS-haltigem Wasser hielten, zeigten Parallelen: Schwammen die Tiere in belastetem Wasser, hatten sie häufiger Wachstumsstörungen als ihre Artgenossen in einem sauberen Aquarium. Außerdem bekamen sie weniger Nachwuchs und der Anteil von weiblichen Fischen lag erkennbar höher. Darüber hinaus ist bisher nur wenig über die Wirkung von BPS bekannt. Was es im menschlichen Körper anrichtet, ist noch größtenteils unerforscht. Die Europäische Chemikalienbehörde ECHA überprüft dennoch aktuell, ob Bisphenol S in Thermopapier ebenfalls verboten werden sollte.

»Wir empfehlen deshalb aus Vorsorgegründen, alle Thermopapiere mit dem Restmüll zu entsorgen« (Almut Reichart, Umweltbundesamt)

Bis sie zu einer Entscheidung kommt, mahnen Fachleute auch in der Frage nach der richtigen Entsorgung zur Vorsicht. »Bisher haben nicht alle Hersteller von Thermopapieren ihre Farbentwickler auf phenolfreie Produkte umgestellt«, sagt Almut Reichart, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Umweltbundesamt mit Schwerpunkt Zellstoff- und Papierindustrie. In den meisten Fällen könnten Verbraucherinnen und Verbraucher die phenolhaltigen Papiere nicht von phenolfreien unterscheiden. »Wir empfehlen deshalb aus Vorsorgegründen, alle Thermopapiere mit dem Restmüll zu entsorgen.«