Schmerzforschung: Die psychologische Seite chronischer Schmerzen

MRTs können zwar Verletzungen zuverlässig erkennen, Schmerzen jedoch nicht. Eine Auswertung anatomischer Studien, bei denen die MRT-Bilder von etwa 3000 Personen ohne Rückenschmerzen geprüft wurden, ergab, dass bei 20-Jährigen ohne Rückenschmerzen 37&nsbp;Prozent eine Bandscheibendegeneration und 30 Prozent eine Bandscheibenvorwölbung aufwiesen. Diese Veränderungen sollten eigentlich Schmerzen verursachen, aber bei diesen Menschen war dem nicht so. Jene Anomalien, die sich in medizinischen Scans zeigen, nehmen mit dem Alter zu: 96 Prozent der 80-Jährigen zeigten eine Bandscheibendegeneration und 84 Prozent hatten Vorwölbungen. Doch selbst bei Menschen, deren Rücken schmerzt, kam es vor, dass MRT-Anomalien absolut keinen Zusammenhang mit ihren Schmerzen zeigten – mit anderen Worten, ein MRT hilft uns nicht herauszufinden, was schmerzt und was nicht. Diese Daten haben meine Sicht auf die Schmerzmedizin auf den Kopf gestellt.

Das ist eine wirklich große Sache: Allein in den USA werden Millionen Menschen wegen Rückenschmerzen – immerhin die weltweit häufigste Ursache für Behinderungen – mittels MRT und CT untersucht. Die meisten dieser Untersuchungen sind ungeeignet, und auch in den Leitlinien wird inzwischen von der routinemäßigen Anwendung bildgebender Verfahren bei Menschen mit Rückenschmerzen abgeraten. Eine kürzlich durchgeführte Studie hat gezeigt, dass nur fünf Prozent der MRT-Untersuchungen, die von Ärzten bei Rückenschmerzen angeordnet wurden, angemessen waren. Außerdem erhielten von denjenigen, die mittels MRT untersucht wurden, 65 Prozent anschließend potenziell schädliche Ratschläge, die auf jenen Untersuchungen basierten – einschließlich der Forderung einer Rückenoperation.

»Eine Wirbelsäule, die von einem Chirurgen angefasst wurde, ist nie wieder dieselbe« (Ather Enam, Chirurg)

Wirbelsäulenoperationen gehören in den Vereinigten Staaten und weltweit zu den am häufigsten durchgeführten Eingriffen. Sie können allerdings verheerende Auswirkungen haben: In einer Studie mit Menschen, die an chronischen Rückenschmerzen leiden, kehrten von den Personen, die sich etwa einer Wirbelsäulenversteifungsoperation unterzogen, nur 26 Prozent wieder an ihren Arbeitsplatz zurück, verglichen mit 67 Prozent der Personen, die sich keiner Operation unterzogen hatten. Für diejenigen, die sich für eine Operation entschieden hatten, ergab sich ein höheres Risiko, Komplikationen und dauerhafte Behinderungen zu entwickeln, als für diejenigen, die sich nicht operieren ließen. Ich hätte einer dieser Menschen sein können: Als ich meine MRT-Aufnahmen zu Ather Enam, einem renommierten Chirurgen, brachte, sagte er mir jedoch, dass eine Operation meine Rückenprobleme möglicherweise eher verschlimmern würde. »Ich könnte die Operation durchführen, aber eine Wirbelsäule, die von einem Chirurgen angefasst wurde, ist nie wieder dieselbe«, sagte er.

Wenn die Anatomie also nicht erklären kann, weswegen Schmerzen chronisch werden, was kann es dann? Es stellte sich heraus, dass zumindest ein Teil der Ursache in meinem Kopf zu finden ist.