Paläoontologie: Entzauberung eines Filmbösewichts

Als er zum Filmstar wurde, hatten die Paläontologen im Grunde noch keine klare Vorstellung von seiner Anatomie und Lebensweise. In den fast drei Jahrzehnten seither haben Forscher aber weitere fossile Exemplare geborgen und mit immer raffinierteren Methoden analysiert. Daher können wir Aussehen und Verhalten von Dilophosaurus, seine stammesgeschichtliche Position und die Welt, in der er lebte, inzwischen detailliert rekonstruieren. Damit verfügen wir zugleich über das bisher genaueste Porträt eines Dinosauriers aus der Epoche des frühen Juras. Zudem zeigte sich, dass der echte Dilophosaurus nur wenig Ähnlichkeit mit seinem Gegenstück auf der Leinwand hatte.

Das echte Tier im Vergleich zum Hollywood-Unhold

Dilophosaurus war ein über sieben Meter langer zweibeiniger Fleischfresser mit zwei charakteristischen parallelen Kämmen aus sehr dünnen Knochen entlang der Oberseite seines Kopfes (sein Name ist von den griechischen Wörtern sauros für Echse und lophos für Kamm abgeleitet). Als das Tier 1954 zum ersten Mal in der wissenschaftlichen Literatur auftauchte, trug es noch einen anderen Namen. Samuel Welles, ein Paläontologe der University of California in Berkeley, stellte in einer Serie von Artikeln die Ergebnisse seiner Untersuchungen an zwei fossilen Skeletten vor, die Jesse Williams, ein Navajo aus der Gegend von Tuba City in Arizona, gefunden hatte. In den fragmentarischen Überresten waren die Knochenkämme nicht erkennbar. Welles nannte das Tier Megalosaurus wetherilli, weil er glaubte, es handele sich um eine neue Spezies aus der bereits bekannten Gattung Megalosaurus. Doch 1964 fand er ein weiteres Exemplar, bei dem der obere Teil des Schädels mit seinen beiden Kämmen erhalten war. Das zeigte, dass es sich um eine zuvor unbekannte Gattung handelte, und so änderte Welles den Namen in Dilophosaurus wetherilli.

In den damaligen fossilen Überresten wirkten einige der Verbindungen zwischen den Knochen der Zahnleiste vorne im Oberkiefer schwach und gering belastbar. Deshalb vermutete Welles, dass die Echse ein Aasfresser war oder ihre Beutetiere mit den Klauen tötete.

Laden... © Alamy / Nikreates (Ausschnitt) Ausgeburt der Fantasie | Die Dilophosaurus-Darstellung im Dinosaur Park, Wales, beeindruckt wie im Film »Jurassic Park« aus dramaturgischen Gründen mit einer Furcht erregenden Halskrause.

Lebende Reptilien als Filmvorbilder

Auf seiner anatomischen Beschreibung von 1984 sowie musealen Rekonstruktionen des Skeletts und zeichnerischen Darstellungen in dem 1988 erschienenen Buch »Predatory Dinosaurs of the World« des Paläontologen Gregory S. Paul basiert der grundlegende Körperbau des Dilophosaurus in »Jurassic Park«. Doch wich seine Gestalt in mehreren wichtigen Punkten vom wissenschaftlichen Vorbild ab. Vor allem war die filmische Echse nur knapp halb so groß wie der echte Dilophosaurus, um einer Verwechslung mit Velociraptor vorzubeugen, einem weiteren mordgierigen Unhold im Leinwandepos. Außerdem statteten die Filmemacher sie mit zwei fiktiven Merkmalen aus, die allein der Schockwirkung dienten: Sie spuckt giftigen Speichel und trägt eine abspreizbare Halskrause.