DNA-Analyse : Beethovens Haarlocke lüftet Geheimnisse

»In Anbetracht der bekannten Krankengeschichte ist es sehr wahrscheinlich, dass im Zusammenspiel genetische Veranlagung, Hepatitis-B-Infektion und Alkoholkonsum zu Beethovens Tod geführt haben. Künftig muss noch erforscht werden, in welchem genauen Umfang jeder einzelne Faktor beteiligt war«, erklärt Tristan Begg.

Beethovens Familiengeheimnis

Insgesamt führte das Team Authentifizierungstests an acht Haarproben durch, die aus öffentlichen und privaten Sammlungen im Vereinigten Königreich, in Kontinentaleuropa und den USA stammen. Dabei entdeckten die Forschenden, dass mindestens zwei der Haarlocken nicht von Beethoven stammten, darunter eine berühmte Locke, die der damals 15-jährige Musiker Ferdinand Hiller vom Kopf des gerade verstorbenen Komponisten abgeschnitten haben soll. Frühere Analysen der »Hiller-Locke« unterstützten die Vermutung, dass Beethoven an einer Bleivergiftung litt, die zu seinen gesundheitlichen Beschwerden, einschließlich seines Hörverlusts, beigetragen haben könnte. Doch die besagte Locke stammt von einer Frau, wie die Analysen zeigen. Beethovens gesamtes Genom wurde anhand einer Probe der »Stumpff-Locke« aus einer Sammlung von Kevin Brown sequenziert, einem Mitglied der American Beethoven Society. Sie war die am besten erhaltene Probe.

© Anthi Tiliakou, Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (Ausschnitt) Beethovens Haar | MIt Hilfe der »Stumpff-Locke« ist es den Forschenden gelungen, Beethovens gesamtes Genom zu sequenzieren und es unter anderem auf genetische Marker zu untersuchen, die mit bestimmten Krankheiten assoziiert sind.

Das Team analysierte zudem das Erbgut von lebenden Verwandten Beethovens in Belgien, konnte aber bei keinem von ihnen eine Übereinstimmung mit dem Erbgut des Komponisten finden. Einige von ihnen haben laut genealogischen Studien einen gemeinsamen väterlichen Vorfahren mit Beethoven aus den späten 1500er und frühen 1600er Jahren, doch ihr Y-chromosomales Erbgut stimmte nicht mit dem Y-Chromosom überein, das in den Haarlocken Beethovens gefunden wurde. Das Forschungsteam kam zu dem Schluss, dass dies wahrscheinlich das Ergebnis von mindestens einem außerehelichen Ereignis, ein Kind aus einer außerehelichen Beziehung, in Beethovens direkter väterlicher Linie war. »Durch die Kombination von DNA-Daten und Archivdokumenten konnten wir eine Diskrepanz zwischen Ludwig van Beethovens rechtlicher und biologischer Genealogie feststellen«, sagt der Genealoge Maarten Larmuseau von der KU Leuven.

Die Studie legt nahe, dass dieses Ereignis in der direkten väterlichen Linie zwischen der Zeugung von Hendrik van Beethoven in Kampenhout, Belgien, um 1572, und der Zeugung von Ludwig van Beethoven sieben Generationen später, 1770, in Bonn, stattgefunden hat. Obwohl zuvor Zweifel an der Vaterschaft von Beethovens Vater geäußert worden waren, weil es keinen Taufeintrag gab, konnten die Forschenden nicht feststellen, in welcher Generation dieses Ereignis stattfand. Doch womöglich ist Ludwig van Beethoven gar kein van Beethoven.