Lebten die Eltern des Mädchens aus dem Altai-Gebirge im Süden Sibiriens vielleicht lange Jahre zusammen und zogen ihr Kind gemeinsam auf? Oder entsprang das Mädchen einem One-Night-Stand, einer kurzen Begegnung? Wir werden wohl nie erfahren, wie die Eltern des Mädchens zueinander fanden, dessen Erbmaterial ein Team um Svante Pääbo vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (EVA) in Leipzig jetzt in der Fachzeitschrift »Nature« präsentiert. Auch wenn diese Beziehung schon mindestens 50 000 Jahre her ist und die beiden sich vielleicht sogar schon vor 100 000 Jahren trafen, wüssten Frühmenschenforscher nur zu gern ein wenig mehr über die Eltern. Schließlich gehörte die Mutter zu den Neandertalern, und der Vater stammte aus einer völlig anderen, erst Ende 2009 entdeckten Menschenlinie, den »Denisovanern«.

Ein sehr seltenes Fundstück

Beide Menschenlinien sind längst ausgestorben. Und doch steckt in den Menschen des 21. Jahrhunderts noch ein Teil ihres Erbguts: Im Süden Asiens und vor allem in der Inselwelt der Südsee findet sich im Erbgut der heute dort lebenden Menschen noch ein Schuss Denisovaner-Erbgut, während die Bevölkerung außerhalb der afrikanischen Regionen südlich der Sahara noch im 21. Jahrhundert ein wenig Neandertaler-DNA in sich trägt. Auch in den Denisovanern entdeckten Forscher Neandertaler-Erbgut, das sie lediglich mit gemeinsamen Kindern zwischen beiden Linien erklären konnten. Nur lebten solche Kinder, die Biologen als F1-Hybriden bezeichnen, so viele Generationen vor den Menschen, in deren Erbgut die EVA-Forscher in Leipzig kleine Spuren der jeweils anderen DNA nachwiesen, dass ihr Erbgut in der langen Zeit sehr stark »verdünnt« wurde. Und Nachschub an fremder DNA sollte ebenfalls Mangelware sein, weil solche F1-Hybriden wohl nur sehr selten geboren werden.

»Meine Kollegen hatten also ziemliches Glück, als sie auf das Erbgut eines solchen Kindes stießen«, meint Johannes Krause vom Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. Er selbst hatte ein ähnliches Glücksmoment im Dezember 2009 erlebt, als er damals noch in den Leipziger Labors von Svante Pääbo Erbgut aus einem winzigen Fingerknöchelchen analysierte, das russische Frühmenschenforscher 2008 in der Denisova-Höhle im Altai-Gebirge entdeckt hatten.

Steinzeit-Apartment mit Aussicht

Diese nach einem dort im 18. Jahrhundert lebenden Einsiedler namens »Denis« benannte Höhle, die auf dem gleichen Breitengrad wie das Ruhrgebiet in Deutschland liegt, hatte sich bereits seit den 1970er Jahren als Fundgrube für Frühmenschenforscher entpuppt. Offensichtlich lebten Menschen seit mindestens 125 000 Jahren dort, rund 27 Meter über einem Fluss in einer idealen Steinzeit-Wohnung: Ein zwei Meter hoher und sieben Meter breiter Eingang führt noch heute in einen 33 Meter langen und 11 Meter breiten Höhlenkomplex, der Platz für eine ganze Sippe bot. Von diesen Einwohnern finden russische Forscher immer wieder Steinwerkzeuge und Schmuck aus Knochenstücken, aber manchmal auch kleine Knochen oder Zähne der Menschen, die einst solche Gerätschaften hergestellt hatten.