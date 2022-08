Teilchenphysik: Dunkle Materie gesehen, wo wahrscheinlich keine ist

Exklusive Übersetzung aus

Ein unterirdisches Experiment in Südkorea »sieht« Dunkle Materie, die durch die Erde strömt – oder auch nicht, je nachdem, wie die Daten ausgewertet werden. Die Ergebnisse der Versuche, die ein Forschungsteam am 10. August auf dem Preprint-Server arXiv veröffentlicht hat, schüren neue Zweifel an der jahrzehntealten Behauptung, ein anderes Experiment habe die mysteriöse Substanz entdeckt.

Die Wissenschaftler um Hyun Su Lee, Leiter des südkoreanischen Cosine-100-Experiments, zeigen in ihrer Arbeit, dass sie saisonale Fluktuationen erzeugen können, wenn sie ihre Messdaten auf eine bestimmte Art analysieren. Zuvor hatten andere Physiker eine solche Fluktuation als ein Erkennungsmerkmal für Dunkle Materie vorgeschlagen, jener unsichtbaren, aber allgegenwärtigen Substanz, von der man annimmt, dass sie im Universum fünfmal so häufig vorkommt wie gewöhnliche Materie.

»Wenn man die falsche Methode anwendet, kann man Schwankungen in den Daten sehen, wo es keine gibt«, sagt Nicola Rossi, ein experimenteller Teilchenphysiker am Gran Sasso National Laboratory in der Nähe von L'Aquila, Italien, der diese Erklärung erstmals im Jahr 2020 vorgeschlagen hat.

Jährlich periodische Schwankungen

Seit mehr als zwei Jahrzehnten meldet das Experiment Dama/Libra, kurz für Dark Matter/Large Sodium Iodide Bulk for Rare Processes, das am Gran Sasso National Laboratory angesiedelt ist, jährliche Schwankungen der von den Natriumjodidkristallen seines Detektors registrierten Signale. Die Anzahl dieser Ereignisse erreicht ihren Höhepunkt im Juni und ihren Tiefpunkt im Dezember, genau wie es die Forscher theoretisch erwarten, wenn Teilchen der Dunklen Materie die Milchstraße durchdringen. Das liegt daran, dass die Geschwindigkeit, mit der die Erde die Sonne umkreist, im Juni ihren Höhepunkt erreicht, so dass zu diesem Zeitpunkt mehr Dunkle-Materie-Teilchen auf den Dama/Libra-Detektor treffen – so wie auch mehr Insekten auf die Windschutzscheibe eines Autos prasseln, wenn sich das Auto schneller bewegt.