Eingeschleppte Arten: Mäuse töten jetzt auch große Seevögel

Millionen Seevögel brüten auf abgelegenen Inseln, wo sie sicher sind vor vierbeinigen Fressfeinden – oder besser gesagt waren: Denn auf vielen Eilanden haben Menschen Räuber wie Katzen, Ratten und Mäuse eingeführt, die seitdem Millionen junge und alte Vögel gefressen haben. Das gilt auch für Gough und Marion Island im Atlantik, die wichtige Seevogelkolonien beherbergen und auf denen eingeschleppte Mäuse zahlreiche Arten bedrohen. Dabei fallen ihnen nicht nur der Nachwuchs der Tiere und kleine Seevögel zum Opfer, sogar richtig große Exemplare können erfolgreich angegriffen und getötet werden. Das zeigen Beobachtungen von Maëlle Connan von der Nelson Mandela University in Gqeberha und Co, die das Team in »Biological Invasions« publizierte.

Die Arbeitsgruppe beschreibt Funde von Gough aus dem Jahr 2021, wo drei vom Aussterben bedrohte Tristanalbatrosse (Diomedea dabbenena) mit typischen Bissspuren beobachtet wurden, von denen ein Tier später daran starb. 2023 wiederum fanden Biologen auf Marion Island zwei verletzte und acht tote Wanderalbatrosse (Diomedea exulans), deren Verletzungen ebenfalls sehr stark für Mäuseattacken sprachen. Beide Seevogelarten gehören zu den größten flugfähigen Vögeln der Erde und galten bislang als erwachsene Tiere als relativ sicher vor den Mäusen, die sie an Größe und Gewicht um ein Mehrfaches übertreffen. Kleinere Albatrosarten fallen Mäusen dagegen bereits regelmäßig zum Opfer.

Da sie normalerweise auf nagerfreien Inseln sowie über dem offenen Meer leben, haben sich die Albatrosse allerdings nicht an die Säuger angepasst und entsprechende Abwehraßnahmen entwickelt. Sie können sich also kaum wehren, wenn sie am Nest von den hungrigen Mäusen attackiert und schwer verletzt werden. Da Albatrosse pro Saison nur maximal ein Küken aufziehen, dafür jedoch lange leben, fällt der Verlust von Individuen im brutfähigen Alter stark ins Gewicht.