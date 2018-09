Zwergplanet aktiv: Eisvulkane auf Ceres

Das Alter der Strukturen können Einschlagkrater bezeugen: Je älter eine Struktur, desto zerklüfteter ist sie vom kosmischen Bombardement. Weil Ceres anders als die Erde oder Venus keine Atmosphäre besitzt, prallen Meteoroide ungebremst auf seine Oberfläche. Die durchschnittliche Rate an solchem Niederschlag ist bekannt; so lassen sich Rückschlüsse auf das maximale Alter der Vulkankuppeln ziehen. Auf Gestein wären die Einschlagkrater für Milliarden Jahre sichtbar, wie zum Beispiel auf dem Mond oder dem Merkur. Eis verhält sich aber über geologische Zeitskalen wie eine zähe Flüssigkeit – wie man es etwa von den Gletschern auf der Erde kennt –, also verschwinden die Einschlagkrater wieder. Auch zerfließt eine solche Vulkankuppel praktisch unter ihrem eigenen Gewicht, so dass sie mit der Zeit immer breiter wird und dafür an Höhe verliert.

Da die Temperatur auf Ceres, wie bei vielen Himmelskörpern, von Pol zu Äquator schwankt, ist der Effekt nur in Äquatornähe sichtbar, wo sich auch Ahuna Mons befindet. Auf den Polen sind die Eismassen so starr, dass sie sich praktisch wie Felsgestein verhalten. Die Simulationen der Forscher lassen so Rückschlüsse zu, wann sich Ahuna Mons gebildet haben muss.