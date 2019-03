Künstliche Intelligenz: Wie viel verrät ein Gesicht wirklich?

Hierzu gibt es keine belastbaren Zahlen. Aber laut Weinreichs Einschätzung bleiben der automatisierten visuellen Emotionserkennung etwa 80 Prozent der tatsächlich vorhandenen emotionalen Reaktionen verborgen. Denn eigentlich möchte man ja nicht Gesichtsausdrücke, sondern die zu Grunde liegenden Emotionen erkennen. Und der Erfolg von visueller Emotionserkennung hängt dabei davon ab, wie sehr sich die Emotionen im Gesicht widerspiegeln. »Deuten sich die Emotionen im Gesicht nur leicht an oder drücken sich gar nicht aus, kann auch ein Algorithmus keine Emotionen erkennen.« Bei voll ausprägten Emotionen klappt das hingegen schon ziemlich gut. »Die Software ist faktisch so gut wie geschulte menschliche Codierer – sofern das Gesicht frontal gut erkennbar und ausgeleuchtet ist.«

Daran, in das Seelenleben der Menschen vorzudringen, arbeitet man nicht nur im fernen Silicon Valley, sondern auch in Deutschland. Das Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen (IIS) hat ein System namens »Shore« ausgetüftelt: »Es kann sowohl im Einzelhandel als auch für digitale Werbeflächen eingesetzt werden und analysiert in Echtzeit das Kaufverhalten Ihrer Kunden«, heißt es vollmundig in einer Broschüre. Dazu wertet die Software von einer Kamera aufgenommene Bilder und Videos von Kunden nicht nur nach Geschlecht und Alter aus. Auch die Emotionen kann sie angeblich erfassen: Das Gesicht soll als Fenster zur Seele von Konsumenten dienen. In einem begleitenden Video zur Software sieht man das Gesicht einer jungen Frau, das mit einer Art Raster überzogen ist. Verzieht sie beispielsweise ihr Gesicht, steigt ein grafischer Balken mit einem Wert für Ärger.

Ob Emotionen das Konsumverhalten vorhersagen, ist eine andere Frage

André Weinreich hat »Shore« selbst getestet. Er und seine Kollegen haben Probanden Bilder gezeigt, die bestimmte Emotionen auslösen sollten: Babykatzen, schöne Menschen und leckere Nahrungsmittel sollten positive Emotionen wecken, Verletzungen, Gewalt und Verschmutzungen negative Gefühle. Dabei haben sie gemessen, ob man diese emotionalen Reaktionen durch die Software wirklich erfassen kann. »Prinzipiell funktioniert das«, weiß der Psychologe. Ihm sind allerdings keine Studien bekannt, die zeigen, dass solche durch visuelle Emotionserkennung gemessenen Gefühle das Konsumverhalten vorhersagen.

Prinzipiell ist das aber auf jeden Fall möglich. Wenn ein Produkt in einer Person positive und aktivierende Emotionen auslöst, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Produkt auch im realen Wirtschaftsleben kauft. Das konnten André Weinreich und seine Kollegen mit einer anderen Technik als der visuellen Emotionserkennung zeigen. Mittels Elektromyografie hatten sie die emotionalen Reaktionen von Probanden auf jeweils zwei verschiedene Versionen von diversen Landing Pages registriert – Webseiten, auf die ein potenzieller Kunde über eine Suchmaschine oder eine Werbeanzeige geleitet wird. Auf Grund dieser Daten konnten sie dann mit 75 Prozent Genauigkeit vorhersagen, welche der beiden Versionen in der Realität erfolgreicher abschneiden würde. Die automatisierte Emotionserkennung durch Algorithmen ist im Vergleich zur Elektromyografie zwar viel unaufwändiger. »Aber sie wird dies meiner Vermutung nach nicht annähernd so gut leisten können«, sagt Weinreich. »Einfach weil eben viele emotionale Reaktionen nicht sichtbar sind.«

Wer das Auslesen von Emotionen aus dem Gesicht eines Menschen zu Marketingzwecken schon unheimlich findet, dem sei gesagt: Es geht durchaus noch unheimlicher. Denn einige Forscher behaupten gar, sie könnten Charaktereigenschaften oder Neigungen aus dem Gesicht ableiten. Zu ihnen gehören Xiaolin Wu und Xi Zhang von der chinesischen Shanghai Jiao Tong University. Sie ließen für eine Studie eine Software zunächst raten, ob eine Person auf einem Foto kriminell war oder nicht, und fütterten den Algorithmus dann mit der korrekten Antwort. Am Ende konnte der Algorithmus den Unterschied angeblich mit einer Quote von 90 Prozent bestimmen.

Kriminalität lässt sich wohl kaum erkennen

Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten: So stammten die Bilder der »Nichtkriminellen« und der »Kriminellen« aus unterschiedlichen Quellen. Die der als »kriminell« klassifizierten Personen kamen von drei Behörden und waren Ausweisfotos. Die der »Nichtkriminellen« waren hingegen Profilfotos chinesischer Bürger von verschiedenen Webseiten. Und das erklärt letztlich vielleicht den Erfolg des Algorithmus. Die Software könnte auf andere Zusammenhänge gestoßen sein als auf bestimmte aussagekräftige Merkmale in den Gesichtern.

Ähnliches hat der Informatiker Florian Gallwitz von der Technischen Hochschule Nürnberg selbst schon erlebt. »Wir haben vor Jahren Algorithmen darauf trainiert, Slowenisch und Slowakisch zu unterscheiden.« Durch einen Fehler bei der Aufbereitung der Daten war bei den Aufnahmen von einem der Aufnahmeorte noch ein Audiosignal enthalten, das für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar war. »Und letztlich unterschieden die Algorithmen genau anhand dieses Merkmals die beiden Sprachen.«

Auch der Informatiker Michael Cook von der Queen Mary University of London hat mit der chinesischen Studie Probleme: »Die Studie setzt ›kriminell‹ damit gleich, dass die Personen in einem bestimmten Datensatz sind.« Darunter fielen auch nichtverurteilte Verdächtige sowie Menschen, die geringere Verbrechen begangen hätten. »Wenn wir das Wort ›kriminell‹ lesen, denken wir gemeinhin an etwas angeboren Böses, etwas Objektives.« Doch in China würden Menschen auch für Verbrechen verurteilt, die in den meisten anderen Ländern nicht als Verbrechen gelten. Die auf den ersten Blick beeindruckende Trefferquote von 90 Prozent in der chinesischen Studie ist also mit Vorsicht zu genießen.