Endometriose: Gewebe auf Abwegen

Rückfluss mit Folgen

»Als Erstes stellt sich die Frage: Wie kommt das Gewebe aus der Gebärmutter heraus?«, sagt die Bioingenieurin Linda Griffith vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge (USA). Die wissenschaftliche Leiterin des MIT Center for Gynepathology Research leidet selbst an Endometriose und ist von dem Rätsel fasziniert, das sich der Wissenschaft schon seit Jahrzehnten stellt: Niemand weiß genau, wie oder warum Gebärmutterschleimhautzellen außerhalb ihres eigenen Organs auftauchen.

Die vorherrschende Theorie der retrograden Menstruation stellte der US-amerikanische Gynäkologe John Sampson (1873– 1946) bereits vor fast 100 Jahren auf. Er beobachtete, dass Menstruationsflüssigkeit mit Uteruszellen zurück in die Eileiter fließen kann. Kleine Mengen davon, so seine Vermutung, bleiben an den Organen und der Innenhaut des Bauchraums haften oder schwimmen in der Bauchflüssigkeit und verbreiten sich auf weiter entfernte Stellen. Das passiert bei nahezu jeder Frau, wird allerdings in der Regel vom Immunsystem wieder behoben. Manchmal jedoch setzen sich nach Sampsons Hypothese die Zellen dort fest, wo sie zufällig gelandet sind. Das falsch platzierte Gewebe verhält sich dann wie in der Gebärmutter: Es bringt Hormonrezeptoren hervor und spricht auf die Signalstoffe an. Wie die Gebärmutterschleimhaut wächst es jeden Monat an, schüttet Hormone aus und wird zum Ende des Zyklus abgestoßen. Aber anders als bei der Menstruation bleiben Blut und Gewebe im Beckenraum gefangen und lösen hier Entzündungen aus, was im Lauf der Zeit zu Narbenbildung und Verklebungen führt.

Laden... © David Cheney / Scientific American Juni 2018; Bearbeitung: Spektrum der Wissenschaft (Ausschnitt) Eine schmerzhafte Invasion | Nach der Theorie der retrograden Menstruation lösen während der Periode rückwärts durch die Eileiter in die Bauchhöhle fließende Gebärmutterschleimhautzellen Endometriose aus. Hier wächst das Endometrium weiter; mit dem Zyklus versucht der Körper es abzustoßen. Da aber Blut und Gewebe in der Bauchhöhle gefangen sind, vernarbt und entzündet sich die Stelle.



Adenomyose



Besonders schmerzhaft und zudem schwer diagnostizierbar ist es, wenn Endometriumgewebe in die muskulöse Gebärmutterwand einwächst.



Endometriom



Falsch platziertes Endometriumgewebe kann als Zyste auf dem Eierstock liegen, diesen blockieren und Schmerzen verursachen. Da solche Endometriome hauptsächlich altes Blut enthalten, werden sie auf Grund der dunklen Farbe auch als Teer- oder Schokoladenzysten bezeichnet.



Abgeklemmter Eileiter



Vernarbte Endometrium-Verklebungen können Organe umschließen und einquetschen. Mitunter wird dabei ein Eierstock oder ein Eileiter so eingeklemmt, dass Eizellen nicht mehr passieren können. Die Krankheit führt somit zur Unfruchtbarkeit.

Doch seit Sampsons Zeit streiten sich die Wissenschaftler über die eigentliche Ursache der Krankheit. Sind die abtrünnigen Gebärmutterschleimhautzellen die Schuldigen, die woanders gewissermaßen als Samen sprießen, oder liegt es am Umfeld im Bauchraum, das diesen Zellen den Boden bereitet? Mediziner auf der Seite der Samentheorie machen defekte Endometrium- oder Stammzellen verantwortlich. Für die Verfechter der Bodentheorie stellt Endometriose vor allem eine Fehlfunktion des Immunsystems dar. Eine dritte Theorie vereint beide Positionen und geht davon aus, dass der Boden den Samen verändert. »Frauen mit Endometriose hatten vermutlich normale Gebärmutterschleimhautzellen, bis die Schäden eintraten und das Gewebe veränderten«, erklärt Griffith, die in der Immunantwort die eigentliche Triebkraft sieht. Die dadurch ausgelöste Entzündung beeinflusst möglicherweise die Expression von Progesteron- und Östrogenrezeptoren in den Gebärmutterschleimhautzellen. Die Folge: Die Zellen schütten mehr Östradiol aus und treiben dadurch das Wachstum der Schadstellen an. Dass gesundes Gewebe tatsächlich die Krankheit auslösen kann, zeigten Tierversuche mit Pavianen, denen normale Uterusschleimhautzellen in die Bauchhöhle injiziert worden waren.

Der Gynäkologe Kevin Osteen von der Vanderbilt University in Nashville verdächtigt als mögliche Auslöser Umweltschadstoffe wie das extrem giftige industrielle Nebenprodukt Dioxin oder polychlorierte Biphenyle(PCB) – dioxinähnliche Chemikalien, die in Fleisch, Fisch, Milchprodukten und in unterschiedlichen Mengen auch im Körper jedes Menschen vorkommen. Nach Osteens These beeinträchtigen solche Giftstoffe die physiologischen Vorgänge in der wachsenden Gebärmutterschleimhaut. Als er und seine Kollegen menschliches Endometrium Dioxin aussetzten, neigte das Gewebe zu Entzündungen und reagierte weniger auf Progesteron. Das Hormon zügelt normalerweise so genannte Matrixmetalloproteinasen – Enzyme, die den allmonatlichen Wiederaufbau der Uterusschleimhaut regulieren. Ohne Progesteron könnte das Gewebe invasiv werden und sich über sein normales Revier hinaus in der Gebärmutter ausbreiten.

Linda Griffith glaubt, dass der Auslöser ihrer Krankheit, was auch immer es gewesen sein mag, schon lange zurückliegt. Retrograde Menstruation könne zwar viele Fälle erklären, aber vermutlich nicht ihren eigenen. Denn bei ihr setzten die quälenden Symptome schon am ersten Tag ihrer ersten Periode ein – lange bevor menstruationsbedingte Schädigungen Zeit gehabt hätten, sich zu entwickeln. Manche Wissenschaftler vertreten die Ansicht, bei solchen Patientinnen habe der Rückfluss von Endometriumzellen vielleicht bereits während einer normalen Vaginalblutung stattgefunden, die bei weiblichen Säuglingen häufig kurz nach der Geburt auftritt. Beim ungeborenen Mädchen im Mutterleib können ebenfalls zum Endometrium heranreifende Stammzellen außerhalb des Uterus landen; manchmal sogar an weit entfernten Stellen wie Lunge oder Gehirn, wie man bei Föten nach einer Fehlgeburt oder Abtreibung beobachtet hat. »Solche Zellen könnten dort lauern«, erklärt Griffith, »bis das Mädchen in die Pubertät kommt« – als tickende Zeitbomben. Ähnlich wie Krebs offenbart sich Endometriose somit als ein Leiden mit vielen Gesichtern. Oder wie Griffith es formuliert: »Es handelt sich vermutlich nicht um eine Krankheit, sondern um viele.«

Rückgang der Lebensfreude

Wenn Frauen über Endometriose reden, reden sie über Schmerzen. Sie berichten von Krankheitstagen in der Schule oder im Beruf, von verlorener Zeit und entgangenen Möglichkeiten, vom Rückgang der Lebensfreude. Sie schildern, wie sie ihren Kalender rund um ihre Periode organisieren oder eine Nacht unter Morphium in der Notaufnahme verbringen. Zu den schlimmsten Dingen, die sie zu hören bekommen, gehört die Behauptung, ihre Schmerzen seien »nur in ihrem Kopf«.

Dass Ärzte Leiden von Frauen herunterspielen, hat eine lange Tradition. So stellten US-Forscher 2008 fest, dass Patientinnen mit Bauchschmerzen in der Notaufnahme länger als Männer auf Hilfe warten müssen und mit einer um bis 25 Prozent geringeren Häufigkeit Opiate zur Schmerzlinderung bekommen. Nach einer früheren Studie erhalten männliche Patienten von Krankenschwestern eher Schmerzmedikamente, Frauen dagegen nur Beruhigungsmittel. Und selbst wenn ihnen ein Analgetikum gegeben wird, könnte es gefährlicher oder weniger wirksam sein, weil Arzneimitteltests meist an Männern oder männlichen Mäusen durchgeführt werden.

Selbst nachdem bei Emma endlich die richtige Diagnose gestellt worden war, musste ihr mit 26 Jahren ein Eierstock entfernt werden. Zehn Jahre später brachte sie eine Tochter zur Welt. Heute lebt sie relativ beschwerdefrei, aber noch immer bedauert sie die verlorenen Jahre ohne Diagnose und Therapie. »Wenn ich mein Leben noch einmal führen könnte«, sagt sie, »hätte ich früher auf Antworten gedrängt.« Als ihre Beschwerden begannen, wusste sie noch nicht einmal, dass es so etwas wie Endometriose überhaupt gibt. Und, so ergänzt sie, ihre Ärzte anscheinend auch nicht.