Endometriose: Jeden Monat eine Geburt

»Wir haben eine große Versorgungslücke bei Frauen mit Endometriose«

(Sylvia Mechsner, Leiterin des Endometriosezentrums an der Charité in Berlin)

Zudem bleibt kaum Zeit für längere Gespräche. In den Endometriosezentren würden die Frauen vor allem operiert und dann mit Therapieempfehlungen wieder zurück an ihre niedergelassenen Gynäkologen verwiesen, erzählt Mechsner. Ambulante Behandlungsangebote oder Sprechstunden gebe es oft nicht. Die Frauenärztinnen in der Praxis wiederum hätten wenig Erfahrung mit den Endometriosepatientinnen – auch deswegen nicht, weil Gespräche sich nach gerade einmal zehn Minuten finanziell nicht mehr rentieren. »Unser Gesundheitssystem ist sehr auf Operationen ausgelegt, nach dem Motto: Man macht die Sprechstunde, um Fälle für den OP zu sammeln. Dann rechnet sich das«, sagt Professorin Mechsner. »Das sehe ich als ganz großes Problem. Wir haben eine große Versorgungslücke bei Frauen mit Endometriose.«

Auch in anderen Ländern ist die Versorgungslage von Frauen mit Endometriose verbesserungswürdig. Im Januar 2022 kündigte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron deshalb eine nationale Strategie gegen die Endometriose an. Seitdem werden unter dem Hashtag #EndEndoSilence Forderungen laut, eine solche Strategie auch in Deutschland umzusetzen. In einer Petition fordern Initiatorinnen wie die Klimaschutzaktivistin und selbst an Endometriose Erkrankte Theresia Crone unter anderem eine bundesweite Aufklärungskampagne, mehr Fördergelder für die Endometrioseforschung und einen nationalen Aktionsplan zu geschlechtergerechter Medizin. Bis Mitte Februar haben über 117 000 Menschen die Petition unterzeichnet.

Hormone sind »out«

Die Behandlung ist nach der Entfernung der Herde nicht abgeschlossen. Jede Patientin entscheidet zusammen mit ihrer Gynäkologin oder ihrem Gynäkologen, welche Therapie in Frage kommt. Eine wesentliche Maßnahme besteht darin, den weiblichen Zyklus dauerhaft auszusetzen und somit eine so genannte therapeutische Amenorrhoe hervorzurufen. Das funktioniert, indem die Frauen hormonhaltige Medikamente wie die Pille ohne Unterbrechung einnehmen. Eine Therapie, der einige ablehnend gegenüberstehen. So auch Dilara.

Nach der ersten Operation versuchte sie, die Pille dauerhaft einzunehmen, vertrug das aber nicht gut. »Ich gehöre leider zu den Frauen, die sehr depressiv auf die Pille reagieren«, sagt sie. Sie entschied sich gegen eine Therapie mit Hormonpräparaten, versuchte, Stress zu verringern, und reduzierte ihre Arbeitszeit als medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin. Gut tue ihr auch die Selbsthilfegruppe in München, an deren Treffen sie seit Mitte 2019 teilnimmt und in der sie sich aktiv engagiert. »Man muss irgendwann akzeptieren, dass man chronisch krank ist«, sagt Dilara. »Ich habe nicht die gleiche Energie wie eine gesunde 34-Jährige.«

Die medikamentöse Behandlung Die hormonelle Therapie der Endometriose folgt einem Stufenschema. Zunächst werden Verhütungsmittel mit Progesteron oder verwandten Stoffen eingesetzt, die dauerhaft eingenommen werden müssen. Die Monatsblutung bleibt aus. Bestehen weiterhin Beschwerden, kommen Medikamente zum Einsatz, die den Östrogenspiegel senken, die so genannten GnRH-Agonisten. Die Substanzen wirken an der Hypophyse im Gehirn und lindern Schmerzen und Blutungen. Allerdings gehen sie mit erheblichen Nebenwirkungen einher: Unter Behandlung mit GnRH-Agonisten werden Frauen hormonell in die Wechseljahre versetzt. Dies macht sich unter anderem mit Hitzewallungen, Schlafstörungen, Gelenkbeschwerden, psychischen Problemen und Osteoporose bemerkbar. Deshalb sollen sie nicht zuerst eingesetzt und höchstens für sechs Monate gegeben werden. Spricht die Erkrankung auch auf diese Präparate nicht an, kommen individuell weitere Medikamente zum Einsatz, wie Aromatasehemmer, die die Produktion von Östrogen verringern. Daneben sollten Schmerzmittel zur Linderung der Beschwerden gegeben werden. Immer wieder untersuchen Forscherinnen und Forscher nichthormonelle Wirkstoffe. Viele der untersuchten Stoffe wurden bislang nur an Tieren getestet. Oder sie – wie im Fall der Cholesterinsenker Statine, die die Fruchtbarkeit mindern – auf Grund ihrer Nebenwirkungen keine sinnvolle Alternative. Sylvia Mechsner ist bisher von keinem der untersuchten Medikamente überzeugt. Auch wenn weiterhin an neuen Therapieansätzen geforscht wird, bleibt die Endometriose eine hormonabhängige Erkrankung, die am effektivsten mit Hormonen behandelt werden kann.

Mechsner wünscht sich, dass Ärzte ihre Patientinnen besser über die Wirkung und den Nutzen der Hormonbehandlung aufklären. Dadurch könnten Ängste und Vorbehalte abgebaut werden. »Ich verstehe natürlich total, dass man nicht einfach mehr Hormone nehmen will«, sagt Sylvia Mechsner. »Die Hormontherapie macht aber Sinn.« Denn: Wenn der Menstruationszyklus nicht unterbrochen wird, kehren die Endometrioseherde einige Zeit nach der Operation sehr wahrscheinlich zurück. Bauchfellherde würden mit einer Wahrscheinlichkeit von zehn Prozent pro Jahr wieder auftreten, Zysten an den Eierstöcken hätten sogar ein Rezidivrisiko von 30 Prozent, erklärt Mechsner. Bei durchgängiger Einnahme kann die Pille dieses Risiko auf acht Prozent senken. Ohne eine anschließende Behandlung ist die Erkrankung ein paar Jahre nach der Operation wieder auf einem ähnlichen Stand wie davor.

Dilara ist sich dessen bewusst. Wie viele der betroffenen Frauen lebt sie mit der permanenten Angst, dass die Endometriose wiederkommt und sie vielleicht wieder operiert werden muss. »Da liegt man im Bett, versucht einzuschlafen und der Kopf geht los.« In einer Psychotherapie habe sie besonders viel über diese Ängste gesprochen.