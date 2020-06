Kuriose Physik: Energiegewinnung mittels Schwarzen Loches

Vor rund 50 Jahren spekulierte der britische Physiker Roger Penrose, wie ein sich drehendes Schwarzes Loch theoretisch zur Energiegewinnung genutzt werden könnte. Vereinfacht ausgedrückt müsste ein Objekt in die äußere Schicht eines Schwarzen Lochs befördert werden, wo es negative Energiewerte annimmt. Wird es nun in zwei Teile aufgeteilt, fällt die eine Hälfte in das Schwarze Loch, während die andere zurückgestoßen wird. Bei der Rückstoßaktion würde die zurückfliegende Hälfte Energie aus der Rotation des Schwarzen Lochs gewinnen. Zu einer solchen technischen Leistung wäre aber nur eine äußerst fortgeschrittene, vielleicht außerirdische Zivilisation fähig, soll Penrose angeblich gesagt haben. Immerhin konnten nun Physiker von der School of Physics and Astronomy der University of Glasgow in einem Laborexperiment nachweisen, dass es diesen Effekt offenbar tatsächlich gibt, wie sie in der Fachzeitschrift »Nature Physics« berichten.

Dazu erzeugte das Team verdrehte Schallwellen, die auf einen schnell rotierenden Zylinder trafen und durch den so genannten Rotationsdopplereffekt an Energie gewannen. Das klingt zunächst völlig anders als die Idee von Penrose, der Mechanismus basiert jedoch vom Prinzip her auf der von Penrose vorgeschlagenen Funktionsweise. Dass dem so sein muss, ersann ein weiterer Physiker bereits kurz nachdem Penrose die Energiegewinnungsthese mittels eines Schwarzen Lochs präsentiert hatte. Yakov Zel'dovich schlug im Jahr 1961 vor, dass man die Hypothese von Penrose auf der Erde testen könne. Dazu müssten verdrehte Lichtwellen auf einen ausreichend schnell rotierenden Zylinder treffen. In diesem Fall würde der Rotationsdopplereffekt dazu führen, dass die Lichtwellen von einer positiven in eine negative Frequenz wechseln und bei diesem Übergang dem Zylinder etwas Energie wegnehmen würden. Damit wären die reflektierten Lichtwellen energiereicher als die einfallenden. Dies würde vom Prinzip her den Vorgang repräsentieren, den Penrose vorgeschlagen hatte.