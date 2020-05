Astronomie: Das nächste Schwarze Loch

40 Tage für einen Umlauf

Einer der Sterne zieht demnach recht enge Kreise um das mutmaßliche Schwarze Loch, er braucht 40 Tage für einen Umlauf um den gemeinsamen Schwerpunkt. Der andere Partner bewegt sich deutlich weiter draußen: Er ist mindestens halb so weit vom Schwarzen Loch entfernt wie die Erde von der Sonne.

Ob das System HR 6819 wirklich so aussieht, wie es sich die Forscher vorstellen, ist noch offen. Hugues Sana von der KU Leuven in Belgien kritisiert beispielsweise die Analysetechnik, mit der die ESO-Wissenschaftler die Masse des inneren Sternbegleiters abgeschätzt haben. Das Verfahren sei fehleranfällig und verleite leicht zu falschen Schlussfolgerungen, schreibt Sana in einer Email an Spektrum.de. Chinesische Astrophysiker hatten damit bereits Ende 2019 ein ungewöhnlich schweres Schwarzes Loch in einem Sternsystem namens LB-1 aufgespürt, mussten dafür im Nachhinein aber harsche Kritik einstecken.

Aus Sicht vieler Experten ist das Exemplar in LB-1 entweder deutlich leichter als gedacht – oder es existiert überhaupt nicht. Ob das »erdnächste« Schwarze Loch in HR 6819 ähnlich umstritten sein wird, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. So oder so: Sollte es wirklich zig Millionen von ihnen in unserer Galaxie geben, wird ein Schwarzes Loch sicherlich früher oder später in unserer Nachbarschaft auftauchen.