Erneuerbare Energien: Strom speichern mit Eisen, Natrium und Schwerkraft

Darunter ist zum Beispiel die in der Schweiz und in den USA ansässige Firma Energy Vault. Ihr Ansatz ist verblüffend einfach: Sie zieht tonnenschwere Blöcke aus Kompositmaterial mit einem Aufzug hoch. Dadurch entsteht eine so genannte Lageenergie, die direkt vom Gewicht des Blocks und der Höhe abhängt. Diese mechanische Energie lässt sich wieder in elektrische Energie verwandeln, wenn der Block beim Absenken einen Dynamo treibt. Die Firma gibt den Wirkungsgrad mit 80 bis 85 Prozent an. Eine Testanlage in der Schweiz hat im Dauerbetrieb einen Wirkungsgrad von 75 Prozent nachgewiesen.

Ein erstes kommerzielles System mit 100 MWh entsteht gerade in China, in der Nähe von Schanghai . Es soll den Strom einer Windfarm speichern. Obwohl der Bau erst im Mai 2022 begonnen wurde, soll sie bereits in diesem Jahr den Betrieb aufnehmen. Die Ausmaße sind gigantisch: Auf einer Grundfläche von 60 mal 80 Metern entsteht ein 140 Meter hoher Turm, in dem die Kompositblöcke bewegt werden, und zwar nicht nur auf und ab, sondern auch zur Seite, so dass der Stromspeicher in gewisser Weise einem riesigen Lagerhaus gleicht. Die Lebensdauer gibt Energy Vault mit 35 Jahren oder mehr an. Der Speicher verliert, anders als chemischen Akkus, keine Energie durch Selbstentladung und büßt über seine Lebensdauer auch keine Kapazität ein.

Die Kompositblöcke können mittels eines vom mexikanischen Baustoffkonzern Cemex entwickelten Polymers aus fast jedem Material hergestellt werden, das lokal billig verfügbar ist. Robert Piconi, CEO von Energy Vault, nannte im Gespräch mit »Spektrum.de« als Beispiele die Kohleasche aus Kraftwerken oder geschredderte Flügel von Windkraftanlagen. Das Polymer sorgt für die nötige Festigkeit der Blöcke. Der Preis dieser Großbauten hängt natürlich sehr von den lokalen Gegebenheiten ab.

Batterien auf Eisenbasis

Einen anderen Weg geht die amerikanische Firma Form Energy. Sie setzt auf das billige und unbegrenzt verfügbare Eisen als Speichermaterial. Auf ihrer Webseite gibt die Firma an, ihre Eisen-Luft-Akkus für ein Zehntel des Preises von Lithiumionenakkus liefern zu können. Damit hat sie offenbar auch finanzstarke Unterstützer überzeugen können: 800 Millionen US-Dollar an Investorengeldern hat das Start-up bisher eingeworben. In Weirton, im amerikanischen Bundesstaat West Virginia, baut die Firma ihre erste Fertigungslinie, die im nächsten Jahr die Produktion aufnehmen soll.