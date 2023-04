Höflichkeit in der Sprache: »Es ist nicht belegt, dass das ›Sie‹ verschwindet«

»Das ›Du‹ ist im beruflichen Kontext meist ein Ausdruck des Wunsches nach hierarchiefreier Kommunikation«

Im beruflichen Kontext wird heute zunehmend geduzt. Was sagt das über unser modernes Führungsverständnis aus?

Manche Leute würden sagen, dass das ein Ausdruck der zunehmenden Demokratisierung in Unternehmen ist und von flachen Hierarchien. Da ist auch etwas dran. Aber andererseits ist das nicht alles. Ich kann als Chef meine Mitarbeitenden duzen und trotzdem ein Arschloch sein. Oder ich kann umgekehrt das ›Sie‹ verwenden und dennoch nahbar und auf Augenhöhe mit ihnen umgehen. Das bedeutet: Es gibt auch Höflichkeitssignale, die über das Du/Sie hinausgehen. Dennoch ist das ›Du‹ im beruflichen Kontext meist ein Ausdruck des Wunsches nach hierarchiefreier Kommunikation.

Es kommt einem manchmal so vor, als würde das ›Sie‹ unter jüngeren Menschen an Bedeutung verlieren und auf lange Sicht möglicherweise sogar ganz aussterben. Können Sie das bestätigen?

Also zunächst einmal: Wenn alle jungen Leute etwas Ähnliches machen, setzt es sich mit der Zeit durch. Das ist der klassische Sprachwandel. Es ist aber überhaupt nicht bewiesen, dass in der jüngeren Generation das ›Sie‹ wirklich verschwindet. Es gibt dazu leider keine aktuellen, methodisch sauberen Studien, die das untersuchen würden. Vor einigen Jahren gab es ein oder zwei Arbeiten, die behauptet haben, dass die jungen Leute es im Gegenteil gar nicht goutieren, immerzu geduzt zu werden. Wenn so ein Strickpullover tragender, grauhaariger, alt-linker Hippie eine erfolgreiche, schick gekleidete, junge Person einfach duzt, dann kann das unter Umständen völlig unangemessen sein, auch wenn der oder die Angesprochene selbst in einem Start-up arbeitet, wo sich alle total locker geben und in der Mittagspause zusammen kickern. Das ist jetzt natürlich klischeehaft zugespitzt. Was man aber sagen kann: Wir befinden uns in einer Wandelphase. Viele Leute verwenden das ›Du‹ deutlich ungezwungener, als das noch vor ein paar Jahrzehnten der Fall war.

In welchen Situationen sollte das ›Sie‹ denn erhalten bleiben?

Ob es das soll, geht mich nichts an – ich bin Wissenschaftler, und als solcher beobachte ich nur die Welt, wie sie ist. Ich erkenne aber, dass für die meisten deutschsprechenden Menschen dieser Ausdruck von Nähe oder Distanz relevant ist. Und solange das so ist, wird es erhalten bleiben. Wir haben aber gerade Anfang Januar zusammen mit der Universität Salzburg und der Universität Zürich ein Forschungsprojekt gestartet, wo wir genau so etwas untersuchen wollen, also Fragen wie: Ist die Verteilung von Höflichkeitsmarkern im gesamten deutschsprachigen Raum gleich? Sagen alle an den gleichen Stellen ›bitte‹ und ›danke‹ oder ›Du‹ und ›Sie‹? Später werden wir auch Fachleute aus der Psychologie und Soziologie hinzuziehen, um die Ergebnisse einzuordnen.