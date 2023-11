Europa: Von wegen dicht bewaldet

Viele Mythen ranken sich um den deutschen Wald – unter anderem, dass er noch zur Zeit der Germanen überwiegend ein nahezu undurchdringlicher Urwald war. Natürlich gab es diese Ökosysteme auf dem zukünftigen Gebiet Deutschlands und in anderen Regionen Mittel- und Westeuropas. Doch eine weitere Studie legt nahe, dass große Teile des Kontinents tatsächlich waldfrei waren und afrikanischen Savannen entsprachen: offen gehalten durch Pflanzenfresser wie Elefanten, Nashörner, Hirsche, Rinder, Wildpferde und andere Arten. Das berichten Elena Pearce von der Universität Aarhus und ihr Team in »Science Advances«.

Das galt sogar schon für die Zeit vor Ankunft des modernen Menschen, wie der Blick der Arbeitsgruppe zurück in die Phase der letzten Zwischeneiszeit vor 115 000 bis 130 000 Jahren zeigt. Dazu analysierte das Team Pollenproben aus verschiedenen europäischen Regionen: Trotz eines ähnlichen Klimas wie heute entdeckten sie dabei ein reichhaltiges Mosaik an unterschiedlichen Vegetationstypen. Mindestens 50 und vielleicht sogar bis zu 75 Prozent der Fläche wurden den Daten zufolge von Licht liebenden Gräsern, Kräutern, Büschen und Bäumen bewachsen, während Arten geschlossener Wälder in diesen Gebieten selten waren. Demnach muss hier Offenland vorgeherrscht haben, während dichte Wälder andere Regionen dominierten.

Häufig fanden sich beispielsweise Haselpollen, eine Art, die in dunklen Buchen- oder Fichtenwäldern verschwindet und lichtere Areale oder Offenland bevorzugt. Außerdem toleriert die Haselnuss Verbiss durch Wild, das es in der letzten Zwischeneiszeit noch reichlich gab. Die großen Pflanzenfresser sorgten dafür, dass viele typische Arten geschlossener Wälder nicht oder nur schwer aufkamen, während sie Vertreter wie eben Haselnuss oder Gräser förderten. Feuer spielte dagegen wohl eine eher untergeordnete Rolle. Die hohe Zahl an Pflanzenfressern spiegele sich auch in der Menge fossiler Mistkäfer wider, die den Kot der Megaherbivoren verwerteten.