Evolution: Mutationen sind nicht zufällig

Eine grundlegende Annahme über die Entstehung von Mutationen und damit die Evolution könnte falsch sein. Neue Mutationen im Erbgut sind wohl nicht zufällig verteilt, berichtet ein Team um J. Grey Monroe und Detlef Weigel vom Max-Planck-Institut für Biologie in Tübingen in »Nature«. Ein Überblick über neu entstandene Veränderungen im Genom der Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana) ergab nach Angaben der Arbeitsgruppe, dass in Genen nur halb so viele Mutationen auftreten wie im Rest des Genoms, in für die Funktion des Organismus zentralen Genen traten sogar zwei Drittel weniger neue Veränderungen auf. Bisher gingen Fachleute davon aus, dass Mutationen zufällig im Genom erscheinen und erst in den nachfolgenden Generationen durch natürliche Selektion aus wichtigen Genen verschwinden.

Das Team untersuchte die Genome von 400 verschiedenen Zuchtlinien der Pflanze, um Mutationen aufzuspüren, die in einzelnen Pflanzen neu aufgetreten und deswegen noch nicht der natürlichen Selektion unterworfen waren. Das Team katalogisierte sowohl Mutationen in Samen, die in der Keimbahn neu aufgetreten waren, sowie so genannte somatische Mutationen, die im Lauf des Pflanzenlebens hinzukamen. Erstere unterliegen nur der Selektion, wenn sie die Samen steril machen, somatische Mutationen unterliegen keiner solcher Einschränkung. Trotzdem zeigte sich bei der Analyse, dass bestimmte Teile des Genoms für Mutationen viel anfälliger sind als andere.

Manche Mutationen werden leichter repariert

Das Team setzte anschließend die Häufigkeit der Mutationen in bestimmten Regionen in Beziehung zu den physikalischen und chemischen Eigenschaften dieser Erbgutabschnitte. Dazu zählen zum Beispiel epigenetische Veränderungen an der DNA selbst oder an den als Histonen bezeichneten Komplexen aus Stützproteinen, aber auch die Häufigkeit bestimmter Buchstaben der DNA oder wie gut ein Genabschnitt von außen zugänglich ist. Dabei zeigte sich, dass viele Faktoren bei den nicht zufälligen Mutationen bereits bekannt sind oder zumindest vermutet werden. So treten in besonders wenig mutierten Abschnitten bestimmte Faktoren auf, die eine besonders effektive Reparatur von DNA-Schäden begünstigen – zum Beispiel epigenetische Veränderungen der Histone.