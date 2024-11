Felssturz bei Brienz: Schweizer Dorf muss erneut evakuiert werden

Im Mai 2023 mussten die rund 80 Bewohner von Brienz im Schweizer Kanton Graubünden ihr Zuhause verlassen, weil ein riesiger Bergsturz ihr Dorf zu treffen drohte. Nachdem dieser in der Nacht zum 16. Juni 2023 abgegangen war, konnten die Menschen zurückkehren – in der Hoffnung, dass sich die Situation am Hang beruhigen würde. Doch die Ansiedlung muss sich auf eine erneute Evakuierung vorbereiten, wie Schweizer Behörden warnen: Über eine Million Kubikmeter Felsschutt könnten sich in den nächsten Wochen Richtung Tal verschieben und gefährden das Dorf ein weiteres Mal.

Geologische Messungen des Schweizer Frühwarndienstes Albula/Alvra zeigen, dass sich der oberste Teil der Schutthalde seit der zweiten Septemberhälfte 2024 mit zeitweise mehr als 30 Zentimetern pro Tag bewegt. Ein Schuttstrom aus der Halde kann daher nicht ausgeschlossen werden, etwa durch weitere Niederschläge in der Region nach einem nassen letzten Jahr, durch einen Felssturz von oben auf die vorhandene Schutthalde oder wenn sich das Material weiter beschleunigen sollte. Eine Beruhigung der Lage schließen die Behörden allerdings ebenfalls nicht gänzlich aus.

Der Gemeindeführungsstab hat deshalb die »Phase Gelb« beschlossen und bereitet eine vorsorgliche Evakuierung vor. Deren Zeitpunkt war am Morgen des 9. Novembers noch nicht festgelegt. Anders als bei der so genannten »Insel« im Sommer 2023 könnten keine längeren Vorwarnzeiten erwartet werden, teilte die Gemeinde weiter mit. Damals war die Situation am Berg besser vorhersagbar.