Astronomie: Forscher will Erde in riesiges Teleskop verwandeln

Ein US-amerikanischer Forscher sorgt mit einem kühnen Vorschlag für Aufsehen: Man könne die Erdatmosphäre in eine riesige Linse verwandeln, die Licht bündelt, schreibt David Kipping in einem Online-Aufsatz. Zusammen mit einem gewöhnlichen Weltraumteleskop, das in großem Abstand von der Erde im All schwebt, ließen sich so weit entfernte Objekte extrem stark vergrößern.

Kipping ist Assistenzprofessor an der New Yorker Columbia University und hat sich unter anderem bei der Suche nach etwaigen Monden um Exoplaneten einen Namen gemacht hat. Die Forschungsdisziplin ist langfristig auf riesige Teleskope angewiesen, da nur sie das extrem schwache Streulicht erdgroßer Welten in vielen Lichtjahren Entfernung nachweisen können. Die hohen Kosten aktueller Großteleskope zeige jedoch, dass noch größere Instrumente einen schweren Stand haben werden, schreibt Kipping in seinem Paper.

The Terrascope.



Sein »Terrascope« hingegen könnte deutlich preiswerter sein. Die Idee basiert darauf, dass die Luft der Erdatmosphäre Lichtstrahlen geringfügig umlenkt. Der Effekt sorgt beispielsweise dafür, dass die untergehende Sonne in Wahrheit einen halben Winkelgrad tiefer steht, als sie am Abendhimmel erscheint. Wenn Licht die gesamte Erdatmosphäre durchlaufe, werde seine Bahn etwa doppelt so stark geknickt, also um ein Grad, rechnet Kipping vor.