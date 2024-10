Fremde Welten: Exoplanet umkreist nahen Stern

Inzwischen werden fast jeden Tag Planeten aufgespürt, die um andere Sterne kreisen. Aktuell sind mehr als 7000 dieser Exoplaneten bekannt. Bei einer neuen Entdeckung steckt die Brisanz darin, dass ein Stern in unmittelbarer Nähe zum Sonnensystem mindestens einen planetaren Begleiter aufweist, der auch noch ungewöhnlich massearm ist.

Bei dem Objekt handelt es sich um Barnards Stern in rund sechs Lichtjahren Entfernung – dem unserer Sonne am nächsten gelegenen Einzelstern. Er befindet sich im Sternbild Schlangenträger (lateinisch: Ophiuchus), das auch von Europa aus gut zu sehen ist. Allgemein bekannter dürfte zwar der uns nächste Stern Proxima Zentauri im Sternbild Zentaur in rund vier Lichtjahren Distanz sein, aber dieser gehört zu einem Mehrfachsternsystem. Der Fund bei Barnards Stern ist mit dem Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte (ESO) gelungen. Das VLT befindet sich in der chilenischen Atacama-Wüste, besteht aus vier Großteleskopen mit Hauptspiegeln der 8-Meter-Klasse und feierte gerade sein 25-jähriges Jubiläum.

Der neu entdeckte Exoplanet um Barnards Stern weist ungefähr die Hälfte der Masse der Venus auf. Damit ist er einer der masseärmsten bekannten Exoplaneten und einer der wenigen, deren Masse geringer ist als die der Erde. Er umkreist seinen Stern in 3,15 Erdtagen – also recht eng, wenn man bedenkt, dass der Merkur 88 Tage für einen Umlauf um die Sonne benötigt. Zudem deuten die VLT-Beobachtungen an, dass drei weitere Exoplaneten Barnards Stern umkreisen. Um deren Existenz sicher zu bestätigen, sind allerdings nachfolgende Beobachtungen erforderlich.