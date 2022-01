Chronotypen: »Für den Spättyp ist um 9 Uhr morgens noch tiefe Nacht«

Was kann man aus dem Chronotyp für den Alltag ableiten?

Kantermann: Nehmen wir an, der Haartest ergibt, dass bei einer Person das Melatonin um 21 Uhr einen bestimmten Schwellenwert überschreitet: Dann empfehlen wir eine Schlafenszeit von 23.30 bis 7.30 Uhr. In den drei Stunden vorher sollte man keinen Sport mehr treiben. Der beste Zeitpunkt für Sport hängt jedoch auch davon ab, um welchen Sport es geht: Kraftsport eher morgens, Ausdauersport nachmittags.

Und wie ist es mit der geistigen Leistungsfähigkeit?

Kantermann: Im Mittel ist die kognitive Leistung zwischen 10 und 12 Uhr am höchsten. Im geschilderten Fall würde ein durchschnittlicher Erwachsener, bei dem man von acht Stunden Schlaf ausgeht, den Höhepunkt seiner geistigen Leistungsfähigkeit ungefähr um 11 Uhr vormittags erreichen.

Was, wenn sich die Chronotypen eines Paares stark unterscheiden: Können Eulen und Lerchen miteinander glücklich werden?

Kramer: Natürlich. Wichtig ist, dass beide ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass sie unterschiedliche Chronotypen sind. Keiner sollte sich dem anderen zuliebe quälen, zum Beispiel morgens regelmäßig mit aufstehen, obwohl er noch Schlaf braucht, oder abends für den anderen lange wach bleiben, obwohl er schon längst müde ist. Beide müssen die Unterschiede akzeptieren, dann können sie auch die positiven Seiten sehen.

Kantermann: Zum Beispiel kann sich der eine morgens um die Kinder kümmern, der andere abends! Wir müssen uns klarmachen, dass es um fest verdrahtete biologische Programme geht. Wenn wir kurzfristig gegen die innere Uhr leben, sind wir vielleicht mal schlecht gelaunt. Aber wenn der Schlaf systematisch über Wochen oder Monate zu kurz kommt, kann das auf Dauer dramatische Folgen haben, wie ein erhöhtes Risiko für Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und Schlafstörungen. Man spricht auch von einem »sozialen Jetlag«. Ein solches Negativbeispiel ist leider die Schule.

Die Schule geht morgens also nachweislich zu früh los?

Kantermann: Für jüngere Kinder ist ein Schulbeginn um 8 Uhr in Ordnung. Dagegen fühlen sich 16-Jährige morgens um 8 wie 45-Jährige nachts um 4 oder 5 Uhr. Das würde kaum ein Lehrer mitmachen. Wir haben uns die Leistung angeschaut: Ob jemand ein Spät- oder ein Frühtyp ist, macht bei Prüfungen am Morgen bis zu eine Note Unterschied. Die Ungleichheit hört nach dem Mittagessen auf; in den Nachmittagsstunden sehen wir keinen Unterschied mehr.

Kramer: Das bedeutet: Wenn eine Klassenarbeit in der ersten Stunde geschrieben wird, entscheidet die Genetik der inneren Uhr, wer besser oder schlechter abschneidet.

Was wäre die Lösung?

Kramer: Ab Klasse 7 wäre es gut, erst um 9 Uhr anzufangen, und ab Klasse 9 ungefähr um 10 Uhr. Wenn es nicht möglich ist, den Schulanfang zu verschieben, sollten zumindest Klassenarbeiten erst ab 10 Uhr angesetzt werden.

Kantermann: Und wenn schon früh anfangen, dann bitte nicht mit Mathe, sondern mit Sport oder Bewegung draußen, um die innere Uhr zu aktivieren. Alternativ könnte man mit Fächern beginnen, die eher kreatives Denken erfordern, wie Kunst oder Philosophie. Wir haben das mal an einem Gymnasium in Bad Kissingen umgesetzt: Es hat gut funktioniert.

Hat das frühe Aufstehen auch Folgen in Lebensbereichen außerhalb der Schule?

Kantermann: Ja, zum Beispiel im Straßenverkehr. In einer Studie in den USA, wo die Jugendlichen ab 16 Jahren Auto fahren dürfen, hat man Unfälle auf dem Schulweg verglichen. Nachmittags auf dem Weg nach Hause sind die Unfallraten stark erhöht, wenn die Schulen vor 8 Uhr anstatt zwischen 8 und 9 Uhr anfangen. Die Kinder sind dann nachmittags müder, wenn sie nach Hause fahren.

Woran liegt es, dass deutsche Schulen weiter so früh anfangen? Am politischen Willen?

Kantermann: Ja, und an der Logistik. Es kommt darauf an, wie der öffentliche Nahverkehr organisiert ist. In einer großen Stadt ist ein später Schulbeginn einfacher umzusetzen. Doch es gibt auch vorgeschobene Argumente, zum Beispiel, dass die Eltern früh aus dem Haus müssen. Die Jugendlichen, um die es hier geht, könnten sich aber durchaus später allein auf den Weg machen. Die Widerstände liegen hauptsächlich in den Köpfen, nach dem Motto: Das frühe Aufstehen hat uns früher auch nicht geschadet. Der frühe Schulbeginn war allerdings schon vor 100 Jahren falsch. Vielleicht waren die Folgen nicht so groß, weil man damals mehr draußen war und abends nicht so lange bei künstlicher Beleuchtung wach.

Kramer: Und weil es damals keine Smartphones gab. Wir benutzen die Geräte oft bis kurz vorm Schlafen. Das Problem: Sofern man den Schlafmodus nicht aktiviert hat, strahlen sie blaues Licht aus, darauf reagieren bestimmte Zellen in der Netzhaut. Wenn das Blaulicht abends auf die Zellen trifft, »denken« sie, es wäre noch Tag, und verschieben die innere Uhr nach hinten.

Plädoyer für die Normalzeit Zweimal im Jahr werden die Uhren umgestellt: im Frühjahr eine Stunde vor, im Herbst eine Stunde zurück. Das bringt die innere Uhr bei vielen Menschen, die bereits mit einem sozialen Jetlag kämpfen, weiter aus dem Takt. Thomas Kantermann und Achim Kramer plädieren deshalb dafür, das ganze Jahr in der mitteleuropäischen Normalzeit zu leben – auch Winterzeit genannt. »Man sollte aber nicht von Sommer- und Winterzeit reden«, sagt Achim Kramer. Denn viele Menschen würden in Umfragen für die Sommerzeit stimmen, weil sie den Sommer lieber mögen. Doch das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. Würde die »Sommerzeit« das ganze Jahr gelten, wäre es im Winter erst sehr spät hell, ein Problem gerade für späte Chronotypen mit sozialem Jetlag. Mehr dazu: ein Kommentar.

Also auf jeden Fall den Schlafmodus anschalten. Weitere Empfehlungen?

Kramer: Gleich morgens etwas Zeit im Freien verbringen, dann wird die innere Uhr durch das Tageslicht synchronisiert. Man kann zum Beispiel auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit eine Station früher aussteigen und den letzten Kilometer zu Fuß gehen. Auch wenn es nicht so scheint, ist das Tageslicht selbst an einem trüben Wintertag sehr hell, rund 10 000 Lux. Drinnen sind es bei normaler Beleuchtung maximal 500 Lux.

Kantermann: Das Tageslicht am Morgen kann die künstliche Beleuchtung am Abend ein Stück kompensieren, so dass der Schlaf-wach-Rhythmus erhalten bleibt. Meist haben wir beispielsweise im Bad besonders helle Leuchten. Das ist ungünstig, denn auch wenn man nur kurz aufs Klo geht, wird das Melatonin sofort unterdrückt. Dann dauert es länger, bis man wieder einschläft. In Städten bräuchte man in einem Raum mit Fenster eigentlich kein Licht, um sich zu orientieren: Wegen der Lichtverschmutzung draußen ist es drinnen hell genug. Es hilft aber auch, die Lampen zu dimmen oder Richtung Decke zu drehen und überhaupt auf alle nicht benötigten Lichtquellen zu verzichten. Ich empfehle meinen Studierenden gerne, mal eine Woche lang ab zwei bis drei Stunden vor dem Schlafen einen digitalen Detox zu machen: kein Fernsehen, kein Computer, kein Smartphone, stattdessen Gespräche bei Kerzenschein oder ein Buch lesen. Viele profitieren davon, sie schlafen schneller ein und sind am Morgen erholter.