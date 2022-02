Viren-Evolution: Gefährlichere HIV-Variante in den Niederlanden entdeckt

Die Entdeckung einer gefährlicheren Variante des HI-Virus in den Niederlanden zeigt, dass Pandemieviren keineswegs automatisch mit der Zeit milder werden. Eine Arbeitsgruppe um Chris Wymant von der University of Oxford identifizierte eine Gruppe von 109 Personen, die mit einer ansteckenderen und doppelt so aggressiven Version von HIV, dem Erreger der Immunschwächekrankheit Aids, infiziert waren oder sind. Wie das Team in »Science« berichtet, vermehrt sich die vorläufig als VB (virulenter HIV-Subtyp B) bezeichnete Variante besser im Körper. Die Betroffenen hatten 3,5- bis 5,5-mal so viele Viren im Blut wie eine Vergleichsgruppe, die mit gewöhnlichen Versionen des Subtyps B infiziert war. Die höhere Viruslast erleichtert die Übertragung des Virus.

Gleichzeitig fiel bei den Patienten die Zahl der T-Zellen – ein Maß für die Krankheitsschwere – doppelt so schnell wie in der Vergleichsgruppe. Und das nicht nur, weil sich das Virus stärker in diesen Zellen vermehrt: VB ist intrinsisch tödlicher für T-Zellen und damit wohl auch für Menschen. Unbehandelt entwickelt sich Aids bei der neuen Variante schon in zwei bis drei Jahren, statt wie bisher in sechs bis sieben Jahren. Allerdings sei die neue Variante keine Krise für die öffentliche Gesundheit, schreibt der HIV-Forscher Joel O. Wertheim in einer Bewertung ebenfalls in »Science« – sie sei mit bewährten Maßnahmen gut zu kontrollieren. Jedoch seien die gewonnenen Erkenntnisse auch relevant für die zukünftige Entwicklung von Sars-CoV-2.

Die Varianten Alpha und Delta erwiesen sich ebenso wie VB einerseits als ansteckender als ihre Vorläufer und verursachen andererseits mehr schwere Erkrankungen. Hintergrund ist vermutlich auch hier die höhere Viruslast, die gleichzeitig ansteckender und kränker macht. Wie gefährlich Sars-CoV-2 langfristig ist, hängt davon ab, ob es eine Wechselbeziehung zwischen verbesserter Ansteckung und schwerer verlaufenden Erkrankungen gibt und wie sie unter verschiedenen Bedingungen aussieht.