Gewaltbereite Männer: »Es gibt belastbare Zahlen, die nicht weniger erschreckend sind«

Jeder dritte Mann in Deutschland findet es akzeptabel, gegenüber seiner Partnerin gelegentlich Gewalt anzuwenden – dieses Ergebnis einer Umfrage machte Mitte Juni deutschlandweit Schlagzeilen. Die methodischen Schwächen der Erhebung wurden in den darauf folgenden Tagen ebenfalls reichlich diskutiert. Doch was sagen repräsentativere Umfragen zu Gewalt in Partnerschaften? Und wie sehen sich Männer, wie Frauen generell in einer Beziehung? »Spektrum.de« sprach mit Katja Sabisch, Professorin für Gender Studies an der Ruhr-Universität Bochum, über das Rollenverständnis von Mann und Frau, Gleichberechtigung, Gewaltbereitschaft und warum ausgerechnet der Fall Rammstein Anlass zur Hoffnung gibt.

»Spektrum.de«: Frau Sabisch, laut einer Umfrage der Organisation »Plan International« findet es jeder dritte Mann »akzeptabel, wenn ihm bei Streit mit der Partnerin gelegentlich die Hand ausrutscht«. Jeder dritte Mann gab an, gegenüber einer Frau schon handgreiflich geworden zu sein, um ihr Respekt einzuflößen. Haben wir wirklich so ein großes Problem mit Gewalt in heterosexuellen Partnerschaften?

Katja Sabisch: Die Umfrage war meines Erachtens nicht repräsentativ für Deutschland, denn die Befragten stammten aus einem bereits bestehenden Online-Panel eines Marktforschungsunternehmens. Das kann keine repräsentative Stichprobe gewesen sein, wie wir sie in der quantitativen Sozialforschung kennen. Solche Online-Panels sind hochselektiv, weil oft nur Leute mitmachen, die ein großes Mitteilungsbedürfnis haben.