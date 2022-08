Quantencomputer: Von wegen überlegen!

Im Jahr 2019 eröffnete Google das Rennen um den Quantencomputer. Zum ersten Mal, so verkündete das Team des Google Quantum AI Lab im Fachmagazin »Nature«, hätte ein Quantenchip eine spezielle Rechenaufgabe binnen 200 Sekunden gelöst, für die der weltbeste Supercomputer 10 000 Jahre benötigen würde. Zeitungen weltweit titelten damals »Google hängt Supercomputer ab« und »Nachweis der Quantenüberlegenheit«. Auch »Spektrum« fragte: »Der Sputnik-Moment der Quantenphysik?«.

Jetzt haben chinesische Wissenschaftler die gleiche Berechnung in ein paar Stunden mit normalen Prozessoren durchgeführt. Ein richtiger Supercomputer, so schreiben sie in einem Artikel, der bereits auf dem Preprint-Server ArXiv abrufbar ist und jetzt in den »Physical Review Letters« erscheint, könnte die Aufgabe sogar in wenigen Sekunden lösen und Googles Quantenchip »Sycamore« glatt übertreffen. Quantenüberlegenheit, ade?

Verheißungen der Technologie sind ungebrochen

Dieser neue Algorithmus nehme Googles Behauptung zumindest ein wenig den Glanz, sagte Greg Kuperberg, Mathematiker an der University of California gegenüber »Science«: »Es ist weniger aufregend, doch noch 300 Schritte vom Gipfel entfernt zu sein, als den Gipfel auch tatsächlich zu erreichen.« Forscher von IBM hatten die Behauptung, dass ein Supercomputer 10 000 Jahre für die Berechnung brauche, damals schon angezweifelt. Die Kollegen hätten bei der Überprüfung ihrer Rechnung die Kapazitäten des Supercomputers »Summit« in den Oak Ridge National Laboratories nicht richtig ausgenutzt, schrieben sie. Allerdings sind die Autoren des Papers auch direkte Konkurrenten der Google-Mitarbeiter.

Die Verheißungen der Technologie jedenfalls sind nach wie vor ungebrochen. Überall auf der Welt entstehen Forschungs-Ökosysteme zum Quantencomputing. Start-ups sprießen wie Pilze aus dem Boden, und Firmen wie Google oder IBM überbieten sich darin, mehr Qubits auf einem Chip zusammenzuschalten. Einzig die Lösung eines praxisrelevanten »Problems« steht immer noch aus.