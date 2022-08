Ökologie: Graslandschaften, die unterschätzten Alleskönner

Von der Wiege der Menschheit zur ökologischen Krisenregion

Von einer Aufwertung dieses »ökologischen Kapitals« sind die globalen Graslandschaften indes trotz ihrer überragenden Bedeutung auch für den Menschen weit entfernt, machen die US-Wissenschaftlerinnen Caroline Strömberg und Carla Staver in ihrer Arbeit zu der Entstehungsgeschichte und den gegenwärtigen Problemen von Grasland-Lebensräumen deutlich. Die Biologinnen erinnern daran, dass auch unsere Geschichte eng mit grasbewachsenen Lebensräumen verbunden ist. Denn es waren die Savannen, in denen sich vor zwei Millionen Jahren der moderne Mensch entwickeln konnte. Und erst die Domestizierung einiger der mehr als 10 000 Arten von Gräsern wie Weizen und Gerste ermöglichte vor etwa 10 000 Jahren überhaupt das Entstehen landwirtschaftlicher Gesellschaften und damit die moderne Zivilisation. Heute sind es ein halbes Dutzend kultivierter Grasarten, die neben Mais und Reis als die wichtigsten Grundnahrungsmittel auf der Erde das Überleben der Menschheit sichern. Auch die Viehzucht sei ohne Grasland nicht denkbar, heben Strömberg und Staver die Bedeutung dieses Lebensraumtyps hervor.

Besonders gefährdet und wenig geschützt

Die Autorinnen werfen auch einen Blick darauf, welchen Gefährdungen die unterschiedlichen Graslandschaften weltweit ausgesetzt sind. Sie seien wegen einer veränderten Landnutzung besonders stark von Übernutzung, Klimawandel und direkter Zerstörung betroffen, stellen Strömberg und Staver fest. Gleichzeitig zählten sie fast überall zu den am wenigsten geschützten Lebensräumen.

In der Folge sind bereits 90 Prozent der ursprünglichen Graslandschaften in gemäßigten Klimaregionen in landwirtschaftlich genutzte Flächen oder menschliche Siedlungsgebiete umgewandelt worden. Nur ein Prozent der verbliebenen Flächen ist den Autorinnen zufolge derzeit vor Bebauung geschützt. »Während die Regenwälder im Amazonasgebiet die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen haben, ist die anhaltende Bedrohung der Savannen, insbesondere in Afrika, Südamerika und Asien, durch Aufforstung, Brandrodung und Landumwandlung unbemerkt geblieben«, beklagen sie. Dabei wären die Auswirkungen einer weiteren Zerstörung auf die biologische Vielfalt von Savannen, Prärien, Wiesen- und Weidelandschaften verheerend. Strömberg und Staver erwarten, dass in den nächsten Jahrzehnten 40 Prozent aller an Graslandschaften angepassten Wirbeltierarten verloren gehen. »Damit steht das Schicksal der evolutionär alten Graslandbiome auf dem Spiel, mit fatalen Folgen für ihre unterschiedlichen Lebensgemeinschaften«, lautet die wenig optimistische Bilanz.

»Gräser könnten Lösungen für viele unserer aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen bieten, wenn wir ihre Vielfalt und ihren Wert nur voll anerkennen würden« (Bianca Lopez, Pamela J. Hines und Caroline Ash, »Science«-Redakteurinnen)

Wie wichtig der Erhalt der wenigen noch bestehenden intakten Regionen ist, beleuchten Elise Buisson und Kollegen in einem Beitrag zu den Chancen, zerstörte Grasland-Habitate zu renaturieren. Jüngste Forschungsergebnisse deuteten nämlich darauf hin, dass sich Grasland nur langsam und manchmal gar nicht von Störungen erhole, schreiben sie. Gleichzeitig gebe es große Wissenslücken in der Forschung zu diesem Bereich. »Zu Beginn des gerade von den Vereinten Nationen ausgerufenen Jahrzehnts der Wiederherstellung von Ökosystemen sind Fortschritte in der Wissenschaft und Praxis der Grünlanderneuerung von entscheidender Bedeutung, wenn wir den Rückgang der biologischen Vielfalt bekämpfen wollen«, bilanzieren die Wissenschaftler.