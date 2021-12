Ökologie: Der Müllstrudel wird zum Lebensraum

In den Weltmeeren schwimmen riesige Plastikinseln, auch Müllstrudel genannt: zehntausende Tonnen an Kunststoffabfällen, die beispielsweise im Nordpazifik jahrelang durch große Meeresströmungen im Kreis bewegt werden, bis sie doch an die Küsten treiben oder in die Tiefsee sinken. Eine Arbeit von Linsey Haram vom Smithsonian Environmental Research Center in Edgewater und ihrem Team in »Nature Communications« zeigt, dass dieses Treibgut nicht nur von Tieren besiedelt wird, sondern dass es sogar eigentlichen Küstenbewohnern völlig neue Lebensräume öffnet.

Erstmals aufmerksam wurden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf dieses Phänomen 2011, als nach dem starken Erdbeben in Japan mit dem nachfolgenden Tsunami gewaltige Mengen an Abfällen ins Meer geschwemmt wurden, die nach Jahren teilweise an der amerikanischen Westküste anlandeten. Mehr als 300 Arten von der Ostseite des Pazifiks gelangten so auf die andere Seite des Ozeans. Harams Arbeitsgruppe betrachtete deshalb die Lebenswelt des pazifischen Müllstrudels genauer.

Dabei arbeitete sie mit dem Ocean Voyages Institute zusammen, das sich zum Ziel gesetzt hat, einen Teil des Mülls wieder aus dem Meer zu fischen und an Land zu recyceln oder zu entsorgen. Während einer Fahrt sammelte die Crew 103 Tonnen Müll ein, von dem ein Teil zur Analyse zu Haram und Co ging. Die Gruppe bestimmte und zählte die Tiere, welche den Abfall besiedelt hatten. Dabei stießen sie auf zahlreiche Arten Hydrozoa, Anemonen oder Flohkrebsen, die eigentlich in Küstennähe vorkommen – wobei es sich nicht nur um Einzelfälle handelte, sondern teils auch um vermehrungsfreudige Kolonien. Die Tiere waren also nicht lediglich Zufallsopfer; sie eroberten sich aktiv einen neuen Lebensraum.

»Der offene Ozean war bisher für Küstenorganismen nicht bewohnbar«, sagt Greg Ruiz vom Marine Invasions Lab: »Zum Teil wegen der Einschränkungen des Lebensraums – früher gab es dort kein Plastik – und zum Teil, so dachten wir, weil er eine Nahrungswüste ist.« Die Studie zeigt, dass dies nicht der Fall ist. Allerdings weiß man noch nicht, warum. Womöglich driftet der Müll immer wieder durch Gebiete, die biologisch produktiver sind. Oder die Kunststoffe wirken wie ein künstliches Riff, das wiederum Nahrungsquellen schafft oder entsprechende Organismen anlockt.