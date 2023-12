Gravitationswellen: Klassische Schwarze Löcher erneut bestätigt

Seit den 1970er Jahren wurden Detektoren entwickelt und immer weiter verbessert, um Gravitationswellen direkt zu messen. Es sind L-förmige Laserinterferometer, die kilometerlange Arme haben. Erst durch diese Größe und durch Laser, deren Strahlen vielfach entlang einem Arm gefaltet werden, werden die Detektoren empfindlich genug, um winzige Vibrationen des Raumzeitgefüges aufzuspüren. Das erste Signal dieser Art erhielt den Namen GW150914 und wurde am 14. September 2015 mit den zwei Laserinterferometeren LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory) gemessen. Die beiden Detektoren in den USA, die rund 3000 Kilometer voneinander entfernt in Hanford und in Livingston installiert sind, haben eine Armlänge von jeweils vier Kilometern.

Das Durchbruchsignal war schon nach wenigen zehntel Sekunden verstummt. Es wurde von zwei Schwarzen Löchern mit ungefähr 30 Sonnenmassen erzeugt, die in rund einer Milliarde Lichtjahren Entfernung zur Erde miteinander verschmolzen waren. Das war die Geburtsstunde der Gravitationswellenastronomie. Die Messungen wurden mit dem Physik-Nobelpreis an drei führende LIGO-Wissenschaftler im Jahr 2017 gewürdigt. Seither wurden knapp 100 solcher Signale gemessen. Fast alle stammen von zwei Schwarzen Löchern, die sich erst umrundeten und dann kollidierten. Wenige Signale stammen von zwei Neutronensternen. Das Resultat einer solch kosmischen Katastrophe sind immer sich ausbreitende Gravitationswellen und die Bildung eines einzelnen Schwarzen Lochs nach dem Zusammenstoß.

© MPI für Gravitationsphysik nach: Observation of Gravitational Waves from a Binary Black Hole Merger, B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration), Phys. Rev. Lett. 116, 061102, https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.116.061102 (Ausschnitt) Verschmelzen Schwarzer Löcher | Wenn zwei Schwarze Löcher kollidieren gibt es drei Phasen. Zunächst umkreisen sie sich und kommen sich immer näher. Schließlich verschmelzen sie zu einem Schwarzen Loch. Das neu entstandene noch asymmetrische Schwarze Loch gibt für kurze Zeit Gravitationswellen ab, die rasch abklingen. Das ist der Ringdown.

Charakteristisches Zittern

Wenn zwei Schwarze Löcher sich umkreisen und schließlich verschmelzen, produzieren sie Gravitationswellen mit einem typischen Verlauf: Die Frequenz und ihre Amplitude der Gravitationswelle wird immer höher, bis die Schwarzen Löcher kollidieren. Dabei entsteht ein neues massereicheres Schwarzes Loch, das sich noch einmal »kräftig schüttelt«. Dann verstummt sehr plötzlich die Gravitationswelle, weil die Amplitude exponentiell schnell abklingt. Die charakteristische Wellenform wird in Fachkreisen Chirp-Signal genannt und sein abruptes Ende ist der Ringdown (englisch für: Abklingen).