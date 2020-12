Physik: Grenzfall für Schwarze Löcher

Die Frage nach solchen Korrekturen ist schon früher aufgekommen, und zwar in einem anderen, scheinbar nicht verwandten Zweig der Untersuchungen über Schwarze Löcher. In den 1970er Jahren entdeckten die Physiker Jacob Bekenstein und Stephen Hawking unabhängig voneinander: Die Entropie eines Schwarzen Lochs ist direkt proportional zu seiner Oberfläche. Die Entropie gilt allgemein als ein Maß für Unordnung. Etwas genauer genommen steht sie für die Anzahl der Möglichkeiten, wie die Bestandteile eines Objekts neu angeordnet werden können, ohne den Gesamtzustand zu ändern. Die Erkenntnis von Bekenstein und Hawking verband also die kleinsten inneren Komponenten eines Schwarzen Lochs mit dessen Äußerem. So wurde das »Flächengesetz der Entropie« zu einem wichtigen Anker auf dem Weg zu einer Theorie der Quantengravitation.

Bekenstein und Hawking leiteten ihr Gesetz ab, indem sie die einsteinschen Gravitationsgleichungen zusammen mit den Gesetzen der Thermodynamik auf die Oberfläche des Schwarzen Lochs anwandten. Sie behandelten diese als glatt und ignorierten jede Struktur auf kurzen Distanzen.

1993 zeigte der Physiker Robert Wald von der University of Chicago, wie es genauer geht. Mit einigen Tricks schloss er auf die kleinen Effekte, ohne dabei eine vollständige Beschreibung kennen zu müssen. Seine Taktik, die der theoretische Physiker Kenneth Wilson in einem anderen Kontext entwickelt hatte, bestand darin, jeden möglichen physikalischen Effekt aufzuschreiben. Wald zeigte, wie man Einsteins Gleichungen eine ganze Reihe von zusätzlichen Termen hinzufügen kann – Hauptsache, sie haben die richtigen physikalischen Dimensionen und Einheiten und enthalten alle relevanten Variablen. Die Hoffnung dahinter war, manche davon würden die unbekannten Eigenschaften der Oberfläche eines Schwarzen Lochs auf kurzen Distanzen beschreiben.

Zwar werden die einzelnen Konstrukte aus den zahlreichen Variablen immer unübersichtlicher, aber glücklicherweise kann die Reihe bereits nach einigen Termen abgebrochen werden, da die komplizierteren Teile kaum noch zur endgültigen Antwort beitragen. Sogar viele der führenden Terme lassen sich streichen, weil sie die falschen Symmetrien haben oder Konsistenzbedingungen verletzen. Schließlich bleiben nur wenige Terme von Bedeutung übrig, die Einsteins Gravitationsgleichungen modifizieren. Die Lösung der so ergänzten Gleichungen liefert dann genauere Aussagen über die Eigenschaften Schwarzer Löcher.

Wald durchlief diese Schritte und berechnete, wie kurzreichweitige Effekte das Gesetz von Bekenstein und Hawking abändern. Mit ihnen ist die Entropie eines Schwarzen Lochs nicht mehr exakt proportional zur Fläche. Es ist zwar unmöglich, die Verschiebung direkt auszurechnen – es handelt sich um Variablen mit unbekannten Werten –, aber die Korrekturen und damit auch die Änderungen bei der Entropie werden umso bedeutsamer, je kleiner das Schwarze Loch ist.

Verblüffende Verbindungen

2017 verwendeten Cheung, Liu und Remmen den grundlegenden Ansatz von Wald für Berechnungen zu geladenen Schwarzen Löchern. Sie modifizierten die Gleichungen von Einstein und Maxwell mit einer Reihe von zusätzlichen Termen, die von Effekten auf kleinen Distanzen herrühren, und fanden so eine Lösung für eine neue, korrigierte extremale Schranke. Zu ihrer Überraschung erkannten sie eine erstaunliche Parallele: Die Korrekturen zur extremalen Grenze eines geladenen Schwarzen Lochs stimmen genau mit denen zu seiner Entropie aus Walds Formel überein. Die Quantengravitation verändert beide Größen auf identische Art und Weise.

Aber weisen die entsprechenden Verschiebungen überhaupt in die richtige Richtung? Beide Korrekturen hängen von unbestimmten Variablen ab, sie können also prinzipiell entweder positiv oder negativ sein. Cheung und seine Kollegen haben für eine große Klasse von Szenarien und Modellen der Quantengravitation eine positive Entropieverschiebung berechnet. Sie argumentieren, das ergebe außerdem intuitiv Sinn. Schließlich steht die Entropie für all die verschiedenen denkbaren Zustände eines Schwarzen Lochs. Es scheint eine vernünftige Annahme zu sein, die Berücksichtigung von mehr mikroskopischen Details der Oberfläche würde neue mögliche Zustände aufdecken und somit zu mehr Entropie statt zu weniger führen. Dann wäre auch die Verschiebung der extremalen Grenze positiv, und kleinere Schwarze Löcher können mehr Ladung pro Masse speichern.

Andere Forscher merken jedoch an, die Ergebnisse stellten keinen eindeutigen Beweis für die Vermutung der schwachen Gravitation dar. Gary Shiu, ein theoretischer Physiker an der University of Wisconsin, hält die Vorstellung, die Entropie müsse immer zunehmen, sobald man die Quantengravitation in Betracht zieht, für eine »Intuition, die bloß, weil sie naheliegt, nicht immer wahr ist«.

Shiu hat Gegenbeispiele identifiziert: Modelle der Quantengravitation, bei denen kurzreichweitige Effekte die Entropie Schwarzer Löcher verringern. Diese Modelle sind zwar unrealistisch und verletzen die Kausalität oder andere fundamentale Prinzipien, aber Shiu geht es vielmehr grundsätzlich darum, dass die neu gefundene Verbindung zur Entropie an und für sich noch nicht rigoros beweist, dass extremale Schwarze Löcher immer zerfallen können oder die Gravitation stets die schwächste Kraft ist.

»Wenn die Vermutung der schwachen Gravitation richtig ist, sind Ansätze wie die Schleifenquantengravitation tot«

(Jorge Santos, Institute for Advanced Study in Princeton und University of Cambridge)

Zumindest in unserem Universum ist die Schwerkraft die schwächste der vier fundamentalen Kräfte. Die Vermutung, die Physiker schon so lange zu beweisen trachten, besagt: Es darf auch gar nicht anders sein. Abgesehen von unserem Universum scheint das tatsächlich in allen möglichen theoretischen Universen zu gelten, die sich im Rahmen der Stringtheorie ableiten lassen. Diese ist ein Kandidat für die Quantentheorie der Gravitation und basiert auf ausgedehnten, fundamentalen »Strings« sowie zusätzlichen Dimensionen der Raumzeit. Wenn Physiker mit Hilfe von Strings versuchen, ein Universum zu konstruieren, stellen sie unweigerlich fest, dass dort die Gravitation die schwächste Kraft ist. »Es ist schon sehr auffallend, wie das jedes Mal wieder passiert«, kommentiert Jorge Santos vom Institute for Advanced Study in Princeton und von der University of Cambridge.

Die Vermutung der schwachen Gravitation ist eine der wichtigsten in einer ganzen Reihe von »Sumpfland«-Vermutungen, die Stringtheoretiker in den vergangenen zwei Jahrzehnten aufgestellt haben. Das sind spekulative Aussagen, die auf Gedankenexperimenten zur Frage beruhen, welche Arten von Universen möglich sind und welche nicht. Unmögliche Universen landen dabei im unbrauchbaren Sumpfland.

Ein definitiver Beweis, dass die Gravitation zwangsläufig am schwächsten ist, würde laut Santos bedeuten, die Quantengravitation müsse »eine Theorie der Vereinheitlichung sein«. Das heißt, wenn Q und M ein festes Verhältnis haben, sind ihre zugehörigen Kräfte Teil desselben mathematischen Rahmens. Santos merkt an, die Stringtheorie vereinige als einzige Theorie alle fundamentalen Kräfte auf solche Weise. Rivalisierende Ansätze wie die Schleifenquantengravitation etwa quantisieren die Schwerkraft, indem sie die Raumzeit in Stücke teilen, ohne die Kräfte selbst zu verbinden. »Wenn die Vermutung der schwachen Gravitation richtig ist, sind Ansätze wie die Schleifenquantengravitation tot«, meint Santos.

Von Schwarzen Löchern zur Thermodynamik

Jorge Pullin, der an der Louisiana State University die Schleifenquantengravitation untersucht, hält »tot« dagegen für einen viel zu dramatischen Begriff. Vielmehr könnte der Ansatz Teil einer größeren einheitlichen Theorie sein: »Die Schleifenquantengravitation schließt eine Vereinigung nicht aus. Wir haben Ideen zu einer solchen Struktur bloß nicht weiterverfolgt.« Shiu vergleicht das heutige Verständnis der Quantengravitation mit den Anfängen der Quantenmechanik: »Es gab diverse Ansichten dazu, was die richtige Theorie der subatomaren Welt sein sollte. Letztendlich stellten sich viele dieser Ahnungen nur als Teil eines weit größeren Bilds heraus.«

Möglicherweise haben die neuen Forschungsergebnisse noch Auswirkungen jenseits Schwarzer Löcher und Quantengravitation. In ihrer Veröffentlichung haben Goon und Penco die Korrekturen zur Entropie und zur Extremalitätsgrenze überarbeitet und neu berechnet. Dazu verwendeten sie nicht die mathematische Sprache der Schwerkraft und der Oberflächengeometrie Schwarzer Löcher, sondern ermittelten die Korrekturen allein mittels universeller thermodynamischer Größen wie Energie und Temperatur. So erhielten sie eine thermodynamische Beziehung zwischen Energie und Entropie, die in der Natur allgemein gelten sollte.

Im Fall von Schwarzen Löchern sagt die Formel der beiden Physiker das aus, was Cheung, Remmen und Liu bereits gezeigt haben: Die Quantengravitation verschiebt die Grenze zur Extremalität bei Schwarzen Löchern, wodurch diese mehr Ladung pro Masse enthalten können, und sie verändert die Entropie im gleichen Verhältnis dazu. Man könnte alternativ sagen, ein Schwarzes Loch mit fester Ladung darf weniger Masse besitzen. Masse ist eine Form von Energie, und daher kann man sich die Verringerung als eine Verschiebung der Energie vorstellen, die umgekehrt proportional zur Veränderung der Entropie läuft.

Bei Schwarzen Löchern rühren die Auswirkungen auf Energie und Entropie von unbekannten Details der Quantengravitation her. Allerdings gibt es ähnliche Situationen für jedes physikalische System nahe bestimmter Grenzen. Beispielsweise wird ein Gas auf eine gewisse Weise extremal, wenn es bis zum absoluten Temperaturnullpunkt abgekühlt wird. Die thermodynamische Formel von Goon und Penco verbindet nun mit jeder Änderung der mikroskopischen Eigenschaften des Gases, etwa der Art der Atome, aus denen es besteht, gleich große und entgegengesetzte Verschiebungen seiner Energie und Entropie. Goon zufolge könnte die Beziehung bei Untersuchungen ultrakalter Gase und anderen Experimenten bei tiefsten Temperaturen nützlich sein, weil sich einer der Werte manchmal leichter berechnen lasse als der andere.

Unabhängig davon, ob sich die Entropie-Energie-Beziehung in irdischen Bereichen der Physik jemals als praktisch erweisen wird, haben die Forscher noch viel Arbeit vor sich, um die Bedeutung der neu entdeckten Verbindung für Schwarze Löcher und die Natur der Gravitation zu ergründen. Cheung fasziniert bereits die Aussicht darauf, schlechthin Aussagen darüber treffen zu können, warum die Gravitation die schwächste Kraft ist: »Die Tatsache, dass diese Frage überhaupt zur Diskussion steht, dass sie sich nicht bloß philosophisch beantworten lassen könnte und dass sie über so verschlungene Wege mit der Entropie verbunden ist, die für Schwarze Löcher so bedeutsam ist – das erscheint verrückt.«