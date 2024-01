Satellitenauswertung: Grönlands Eisschild schwindet stärker als vermutet

Für ihre Auswertung griffen Greene und Team auf die hochauflösenden Abbildungen moderner Satelliten zurück und nutzen selbstlernende Systeme, um auch aus den weniger exakten Daten älterer Satelliten die Lage der Gletscherfront zu ermitteln. Insgesamt gewannen sie so mehr als 236 000 Positionsangaben, die das monatliche Wachsen und Schrumpfen der Gletscherzungen dokumentieren.

Vor allem seit den 2000er Jahren, so beobachteten es die Fachleute, wuchsen die Gletscherzungen im Laufe des Winters häufig nicht mehr ganz auf das Maß, das sie noch im Jahr zuvor hatten. Sprich: Der Zugewinn an Eis in der kalten Jahreszeit konnte den Verlust im Sommer nicht vollständig kompensieren. Jene Gletscher, deren Front sich zwischen dem Maximum im Mai und dem Minimum Ende September besonders stark vor und zurück verschob, waren gleichzeitig jene, bei denen der größte Gesamtrückzug zu verzeichnen war. Als Beispiel nennen sie den gewaltigen Jakobshavn Isbræ, einen der produktivsten Gletscher der Welt. Dieser Zusammenhang zwischen den jahreszeitlichen Schwankungen und dem Gesamtrückgang könnte helfen, das Verhalten der Gletscher künftig genauer vorherzusagen.

Kein unmittelbarer Einfluss auf den Meeresspiegel

Auf den globalen Meeresspiegel hat der neu beobachtete Eismasseverlust keinen nennenswerten Einfluss. Das hat physikalische Gründe: Das Eis der Gletscherzungen schwimmt in den Fjorden bereits auf dem Ozean auf und verdrängt dadurch so viel Wasser, wie es selbst wiegt. Wie bei einem Eiswürfel in einem Glas ändert sich der Wasserstand nicht, wenn es schmilzt. Deshalb wurde der Masseverlust entlang der Fronten in der Forschung auch bislang zumeist ausgeklammert.