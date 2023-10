Architektur: Das Büro der Zukunft

Ein weiteres Resultat: Die Art der Tätigkeit und das Geschlecht beeinflussen, wie wohl man sich in einem Großraumbüro fühlt. Manchen Angestellten geht es dort recht gut: Während einfacher Tätigkeiten wie dem Abheften von Unterlagen können sie sich mit anderen austauschen. Doch gerade Frauen machen sich offenbar mehr Gedanken um ihr Äußeres. Laut einer 2018 veröffentlichten Studie von Alison Hirst und Christina Schwabenland von der University of Bedfordshire in England berichteten einige Frauen mit leitender Funktion, sie würden ihren Status nach einem Umzug in ein offenes Büro durch teure Designerkleidung betonen. Andere Frauen fühlten sich in den verglasten Räumlichkeiten wie auf dem Präsentierteller, was sie als »unangenehm« und »bedrückend« empfanden.

Das ausschließlich aus Männern bestehende Team, das für die Gestaltung der neuen Räumlichkeiten verantwortlich gewesen war, hatten sich nicht damit beschäftigt, wie sich Frauen dort fühlen würden, so die Autorinnen. Als Hirst und Schwabenland die Zuständigen interviewten, hätten diese das Geschlecht nur zweimal erwähnt, und manche Aussagen seien sehr kritisch zu sehen. So fiel etwa die Bemerkung, in einem Großraumbüro sei es schwieriger, eine Affäre zu haben.

Fester Schreibtisch oder freie Platzwahl?

Neben dem klassischen Großraumbüro gibt es einen zweiten Trend, der sich seit den 1990er Jahren ausbreitet: das nicht territoriale Büro. Hier sind den Mitarbeitenden keine festen Schreibtische zugewiesen, sondern sie müssen sie entweder vorab reservieren (»hoteling system«) – oder rechtzeitig im Büro sein, um einen freien Platz zu ergattern (»hot desking«). Der Firma Gensler zufolge arbeitete 2020 einer von zehn Arbeitnehmern in den USA nach diesem bedarfsorientierten, flexiblen Konzept. In einer Umfrage von Gensler sollten Arbeitnehmer angeben, ob sie gern im nicht territorialen Büro arbeiteten oder ob sie lieber einen zugewiesenen Schreibtisch hätten. Das Ergebnis: Rund die Hälfte der Befragten waren mit dem nicht territorialen Büro zufrieden, die anderen hätten lieber einen festen Platz.

Im Jahr 2008 befragten die Architektin Christina Bodin Danielsson von der Königlichen Technischen Hochschule in Stockholm und der Statistiker Lennard Bodin vom dortigen Karolinska-Institut 469 Angestellte in 26 unterschiedlich gestalteten Büros. Am unzufriedensten waren Männer und Frauen, die in Open-Space-Büros an ihnen zugewiesenen Schreibtischen arbeiteten. Auch ging es ihnen gesundheitlich schlechter als den anderen. Menschen, die sich einen Platz aussuchen konnten oder die in Einzelbüros saßen, ging es am besten. »Flexible Arbeitsplätze sind traditionellen Großraumbüros offenbar vorzuziehen, und in einigen Fällen scheinen diese sogar besser anzukommen als [private] Büros«, sagt Bodin Danielsson.