Beruf: Was bringt das Homeoffice? Die sechs wichtigsten Erkenntnisse

»Arbeiten im Homeoffice macht unglücklich!« So oder ähnlich lauteten im September 2019 die Schlagzeilen in vielen Tageszeitungen. Auslöser war das aktuelle Ergebnis einer Befragung der AOK-Krankenkasse: Ihr zufolge sind Beschäftigte, die zu Hause arbeiten, erschöpfter, nervöser und reizbarer. Sie leiden stärker an Selbstzweifeln und empfinden häufiger Wut und Ärger – verglichen mit Angestellten, die ausschließlich in der Firma sitzen. Der Grund: Am heimischen Schreibtisch falle es schwerer, Privatleben und Beruf zu trennen; dies belaste die Psyche. Dennoch nimmt die Zahl derer, die zumindest teilweise zu Hause arbeiten, in Deutschland langsam, aber stetig zu. Die SPD will mittelfristig sogar ein Recht auf Homeoffice im Gesetz verankern.

Auch Stefanie* möchte künftig nachmittags von zu Hause aus arbeiten. Der Chef der 37-jährigen Werbefachfrau beruft sich jedoch auf die Presseberichte, um ihr die Bitte abzuschlagen: »Lesen Sie das mal. Damit tue ich Ihnen gar keinen Gefallen!« Insgeheim befürchtet er außerdem, seine Mitarbeiterin würde zu Hause weniger leisten und die Stimmung im Team könnte leiden.

Stefanie findet die Zeitungsartikel nicht überzeugend, denn sie ist bereits unglücklich – ohne Homeoffice. Ihr kürzlich eingeschulter Sohn Jannis* heult und tobt jeden Tag, weil er nach dem Unterricht müde ist und danach nicht noch in den Schulhort will. Eine Kinderfrau kann Stefanie sich nicht leisten. Homeoffice wäre die Lösung, da ist sie sich sicher: Während sie nachmittags daheim an Marketingstrategien tüftelt, könnte Jannis im Zimmer nebenan seine Hausaufgaben machen oder spielen. Damit, so glaubt sie, würde es ihr auf jeden Fall besser gehen. Und ein Freund von ihr – ohne Kinder – schwärmt geradezu vom Homeoffice: »Im Büro fühle ich mich oft nicht inspiriert. Jetzt bin ich viel flexibler. Bei schönem Wetter setze ich mich manchmal abends mit meinem Laptop an den See. Da kommen mir die besten Ideen!«

Auf einen Blick Gut zu Hause arbeiten Eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie gehört für Homeoffice-Nutzer zu den wichtigsten Vorteilen. Eltern erlaubt eine entsprechende Abmachung häufig, ihre Arbeitszeit aufzustocken oder nach der Babypause überhaupt erst wieder in den Beruf einzusteigen. Unternehmen, die ihren Angestellten Homeoffice erlauben, sind als Arbeitgeber attraktiver. Beschäftigte sind zu Hause oft produktiver und insgesamt zufriedener mit ihrem Job. Die Fluktuation kann dadurch sinken. Für die Work-Life-Balance birgt das Homeoffice aber nicht nur Chancen, sondern auch Risiken. Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen Strategien entwickeln, um diese zu minimieren.

Ob sich Stefanies Hoffnungen erfüllen würden, kann die AOK-Erhebung tatsächlich nicht beantworten. Ebenso wie viele andere Studien unterscheidet sie nicht, in welcher Lebenssituation sich die Befragten befinden. Eine junge Mutter beispielsweise arbeitet in der Regel aus ganz anderen Gründen von zu Hause aus als ein Manager. Tatsächlich aber können die Effekte, etwa auf die Job- und Lebenszufriedenheit, recht unterschiedlich ausfallen: Es kommt auf die Motive für Homeoffice an, auf die familiäre Situation, die berufliche Position, die Karrierevorstellungen und auch darauf, wie der Arbeitgeber die Rahmenbedingungen gestaltet. Somit lohnt sich ein Blick auf Untersuchungen, die diese Unterschiede berücksichtigen. Hier präsentieren wir Ihnen die sechs wichtigsten Erkenntnisse.