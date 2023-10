Heinrich Kramer: Ein Mastermind des Hexenwahns

In bemerkenswert scharfem Ton untersagte er dem Inquisitor jegliche weitere Belästigung der Bevölkerung. Falls er nicht unverzüglich abreise, könne keiner mehr für seinen Schutz garantieren. Dieser Brief ließ sich nicht mehr ignorieren, Kramer verließ die Diözese.

Seine vielfach dokumentierte Hexenverfolgung in Innsbruck zeichnet das Bild eines streitsüchtigen, geschmähten und letztendlich gescheiterten Fanatikers. Ganz anders liest sich das Urteil der Nachwelt, in dem Kramer noch bis in die jüngere Vergangenheit der einflussreichste Hexentheoretiker aller Zeiten ist, der Autor des unheilvollsten und wirkmächtigsten Werks der Dämonologie: des »Malleus Maleficarum«, des »Hexenhammers«. Ein gefürchteter und respektierter Inquisitor, der mit seinem literarischen Wirken die Ära der legalen Hexenverfolgungen in Europa initiiert habe. Aber: »Das ist eine viel zu monokausale Sicht auf die Vorgänge«, sagt Rita Voltmer, Historikerin und Hexenforscherin von der Universität Trier. Dämonologische Traktate seien schon zuvor von Theologen und Juristen geschrieben worden, so Voltmer: »Im Raum um den Genfer See hat es auch vor Kramers Wirken Hexenjagden mit hohen Hinrichtungszahlen gegeben. Allerdings nutzte Institoris ganz bewusst das neue Medium des Buchdruckes, um sein Traktat zu verbreiten.«

Auf einen Blick Frauenhass und Feuereifer Der »Hexenhammer« des Dominikanermönchs Heinrich Kramer (um 1430–1505), genannt Institoris, soll Ende Anfang des 16. Jahrhunderts maßgeblich den Grundstein für die Hexenverfolgung gelegt haben. In seinem extrem frauenfeindlichen Traktat kombiniert er theologische Argumente mit seinem Praxiswissen als Inquisitor. Kramer selbst war wohl ein zweifelhafter Charakter, wie erhaltene Aufzeichnungen verraten: Mehrmals stand der Inquisitor mit einem Bein im Gefängnis. Der erhoffte Durchbruch in Innsbruck wurde zum Fiasko. Neuere Forschung zeigt vor allem: Der Hexenwahn ist ein sehr vielschichtiges Phänomen und regional stark unterschiedlich ausgeprägt. Der »Hexenhammer« wurde und wird zwar vielfach gelesen, hatte aber nie die ihm zugemessene Breitenwirkung.

Lob nur von allerhöchster Stelle

Was bleibt noch übrig vom zweifelhaften Ruhm des Hexenjägers? Quellen zu Kramers Leben sind dünn gesät, seine Biografie musste von der Geschichtswissenschaft aus vielen Einzelteilen zusammengesetzt werden. Demnach trat der 1430 im elsässischen Schlettstadt geborene Kramer bereits in jungen Jahren ins örtliche Dominikanerkloster ein. Bruder Heinrich stammte zwar aus wohl eher ärmlichen Verhältnissen, war aber augenscheinlich talentiert. Bald begann er einen beeindruckenden Bildungsweg, studierte an verschiedenen renommierten Universitäten und stieg in der Ordenshierarchie auf. An einer rein akademischen Karriere war Kramer jedoch nie ernsthaft interessiert, auch wenn er sie zeitlebens vorantrieb und 1479, immerhin 49-jährig, den Doktortitel in Theologie erhielt.

Seine Berufung fand der Dominikaner, ganz in der Tradition seines Ordens, im Aufspüren, Verfolgen und Bestrafen von Häretikern – nicht nur den Hexen, sondern auch dem Waldenser- und Hussitentum wollte er im Auftrag der Kirche ein Ende bereiten. Mitte der 1480er Jahre, so schreibt es der Historiker Hans Peter Broedel in seinem Werk über den »Malleus Maleficarum«, dürfte Institoris der wohl erfahrenste Inquisitor des deutschsprachigen Raums gewesen sein. Als solcher war er ein hochgeschätzter Mann in Rom und erhielt sogar eigens Lob vom damaligen Papst Sixtus IV., der in einem Brief Kramers religiösen Eifer, seine Weisheit und Integrität hervorhob.