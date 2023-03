Hirnforschung: Die erste Karte eines Insektengehirns ist komplett

Exklusive Übersetzung aus

Ein Forschungsteam hat erstmals eine vollständige Karte des Gehirns eines kleinen Insekts erstellt. Die Karte enthält alle Nervenzellen des Tiers sowie die Verbindungsstellen zwischen ihnen. Diese Art von Karte wird auch als »Konnektom« bezeichnet und liefert eine detaillierte Darstellung der Verdrahtung des Gehirns. In einer unlängst erschienenen Ausgabe der Zeitschrift »Science« stellen die Forscher ihre Arbeit vor. Die Karte zeigt alle 3016 Neurone und 548 000 Synapsen einer noch ganz jungen Taufliege Drosophila melanogaster. Diese sind dicht gepackt in einem Gehirn, das kleiner als ein Mohnsamen ist.

Die Erstellung der Karte stellt einen Meilenstein in der Erforschung von Nervensystemen dar. Insbesondere kann sie helfen, die Frage zu beantworten, wie Gehirne sensorische Informationen verarbeiten und in Handlungen umsetzen. »Jetzt haben wir ein Referenzgehirn«, sagt Marta Zlatic, Neurowissenschaftlerin an der University of Cambridge und Mitautorin der Studie. »Wir können untersuchen, was mit der Konnektivität in Modellen von Alzheimer, Parkinson und anderen degenerativen Krankheiten geschieht.«

Bisher waren Konnektome nur für wenige Tiere wie den Wurm Caenorhabditis elegans, die Larve des Seescheidenwurms Ciona intestinalis oder die Plattwurmart Platynereis dumerilii bekannt. Drosophila war ein ideales Modell für Konnektomstudien, da ihr Genom bereits sequenziert wurde und ihre Larven einen transparenten Körper besitzen. Außerdem zeigen Taufliegen vergleichsweise komplexe Verhaltensweisen wie Lernen, Navigieren in Landschaften, Verarbeiten von Gerüchen und Abwägen der Risiken und Vorteile einer Handlung. »Ihre Größe ist für die heutige Technologie überschaubar«, sagt Chung-Chuang Lo, Neuroinformatiker an der National Tsing Hua University in Hsinchu, Taiwan.