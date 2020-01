Klimawandel: Das tödliche Meer

Die leeren Netze zeugten von einer Hungersnot unter dem Meeresspiegel. Denn die rund anderthalb Zentimeter messenden Garnelen sind die Lebensgrundlage für viele Wale, Krebstiere und Fischarten. Gleichzeitig kurbelten die höheren Wassertemperaturen den Stoffwechsel der Fische an und erhöhten ihren Nahrungsbedarf. Schätzungen zufolge waren die Populationen der meisten Beutefische im Jahr 2015 unter 50 Prozent gesunken, und die verbliebenen Tiere oft extrem klein.

Neue quallenartige Tierart bringt Fischerei zum Erliegen

So brach die Lachs- und Sardinenfischerei ein – ein zentraler Wirtschaftsfaktor der amerikanischen Westküste. Der zähe Pazifische Kabeljau kommt über Monate ohne Nahrung aus – und dennoch fingen Fischer immer schmalere und kleinere Exemplare. Im Jahr nach dem Blob war der Bestand um 70 Prozent eingebrochen. Im Gegenzug wanderten tropische Arten wie Bonitos, Drescherhaie, Segelquallen und Mondfische Richtung Norden: »Es wurden die verrücktesten Dinge angeschwemmt«, erinnert sich Nicholas Bond.

Zu den auffälligsten Neubürgern zählten die Feuerwalzen – bis zu mehrere Meter lange leuchtende Röhren, die in ihrer Konsistenz an Quallen erinnern. Es handelt sich um Kolonien Hunderter bis Tausender kleiner Manteltiere. »In Höchstzeiten kamen sie in Dichten von mehr als 200 Tonnen pro Quadratkilometer vor Vancouver Island vor«, schildert Brodeur: »Wir fingen so viele, dass die Netze zerrissen.« Bis ins Jahr 2018 bevölkerten sie die gesamte Westküste und verfingen sich in Angelhaken und Fischernetzen, so dass Sport- und kommerzielle Fischerei in einigen Regionen kaum noch möglich war. Durch ihren niedrigen Fettgehalt stellten sie in den Mägen von Lachs, Heilbutt oder Finnwal mehr Füllmaterial als Nährstoffe: »Und der Einfluss dieser hohen Menge an Biomasse, die auf dem Boden verrottet und Kohlendioxid freisetzt, ist noch unbekannt«, gibt der Wissenschaftler zu bedenken.

Auch der Fang des Kalifornischen Taschenkrebses wurde eingestellt: Die Delikatesse war hoch belastet mit Domoinsäure. Denn eine der größten je beobachteten toxischen Algenblüten zog sich von Alaska bis Kalifornien. Die Gifte trieben die Todesraten der hungernden Meerestiere weiter in die Höhe. Am Neujahrstag 2016 stieß ein pensionierter Ornithologe am Strand von Whittier in Alaska auf rund 8000 verendete Trottellummen. Zahllose weitere der Tiere flogen bis ins Landesinnere, wo sie sterbend und tot aufgefunden wurden. Schon zwei Jahre zuvor waren an den Küsten Washingtons und Oregons tausende Aleutenalke angetrieben worden. Um wie viel höher die Zahl der toten Tiere ist, die nie an den Strand geschwemmt wurden, ist unklar. Allein im Fall der Lummen gehen Forscher von einer halben Million aus.

Tausende junge Seelöwen verhungert

Hunderte Buckel- und Finnwale strandeten, viele stark abgemagert, andere wahrscheinlich durch Gifte zu Tode gekommen. Weitere Exemplare verwickelten sich in den Leinen der Krebsfallen und in Fischernetzen, da sie auf der Suche nach Futter bis in Küstennähe schwammen. Im Sommer 2015 kehrten nur 166 Buckelwale von ihren Winterquartieren vor Hawaii und Mexiko zurück, was einem Rückgang um 30 Prozent entspricht. Ihre Kälber waren später nicht mehr aufzufinden.

An den Stränden Kaliforniens verhungerten junge Seelöwen zu Tausenden: »Beutearten wie Sardinen und Tintenfische wanderten in kühlere Gewässer fern der Ufer ab«, sagt Kirsten Donald vom Pacific Marine Mammal Center. Auf der Suche nach Nahrung mussten die Muttertiere immer weitere Strecken zurücklegen und produzierten schließlich nicht mehr ausreichend Milch für die Jungtiere: »Die Weibchen haben die Jungtiere zu früh entwöhnt, um selbst zu überleben.« Die NOAA registrierte insgesamt etwa 4000 gestrandete Seelöwen. Rettungsstationen waren hoffnungslos überfüllt, so dass Mitarbeiter vor Ort selektieren mussten, welchen Tieren sie eine Chance zum Überleben geben konnten.