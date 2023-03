Immunantwort: Wie das Gehirn Krankheit und Gesundheit steuert

So ermutigend diese Entwicklung für die Forscher sein mag: Viele Puzzleteile des Zusammenspiels zwischen Nerven- und Immunsystem liegen noch im Verborgenen. »Wir sprechen da oft von einer ›Blackbox‹ zwischen dem Gehirn und den Auswirkungen, die wir in der Peripherie sehen«, sagt Henrique Veiga-Fernandes, Neuroimmunologe am Champalimaud Centre for the Unknown in Lissabon. »Wenn wir sie therapeutisch nutzen wollen, müssen wir die Mechanismen innerhalb dieser Blackbox verstehen.«

Eine Geschichte von zwei Systemen

Hinweise auf eine enge Beziehung zwischen Kommandozentrale und Körperabwehr gibt es schon lange. So wurde bereits Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts nachgewiesen, dass sich bestimmte Entzündungssymptome lindern lassen, wenn die Nerven in der Haut durchtrennt werden. Aber erst seit Ende der 1990er Jahre haben Forscher solche Effekte mit dem Gehirn in Verbindung gebracht. Der Neurochirurg Kevin Tracey, der zu dieser Zeit am North Shore University Hospital in Manhasset im US-Bundesstaat New York arbeitete, hat mit seinen Kollegen damals etwas völlig Unerwartet entdeckt.

Eigentlich wollte Traceys Team einen entzündungshemmenden Wirkstoff zur Behandlung von Schlaganfällen testen. Dazu injizierten sie Mäusen, die einen Schlaganfall erlitten hatten, das Medikament direkt ins Gehirn. Mit dem erwarteten Effekt: Die Entzündung im Gehirn ließ nach. Zur Kontrolle hatten sie den Wirkstoffkandidaten aber auch anderen Mäusen ins Gehirn injiziert, die zusätzlich unter einer systemischen Entzündung des ganzen Körpers litten. Ihre Vermutung war, dass die Wirkung in diesen Tieren auf das zentrale Nervensystem begrenzt bleiben müsste. Doch genau das Gegenteil war der Fall; auch die systemische Entzündung ließ nach. »Das war ein echter Schock für uns«, sagt Kevin Tracey, heute Präsident und CEO des Feinstein Institutes for Medical Research in Manhasset.

Nach den monatelangen fruchtlosen Versuchen, zu erklären, wie das Medikament vom Gehirn in den Körper gelangt war, durchtrennten die Forscher bei einigen Tiere den Vagusnerv. Dieses Bündel von etwa 100 000 Nervenfasern verläuft vom Gehirn zu vielen wichtigen Organen, darunter zu Herz, Lunge und Magen-Darm-Trakt. Und tatsächlich: Mit gekapptem Vagusnerv zeigte das entzündungshemmende Medikament keine Wirkung mehr außerhalb des Gehirns. Von der unerwarteten Entdeckung angespornt, erforschen Traceys Arbeitsgruppe und andere seither die Mechanismen, über die der Vagusnerv und das übrige Nervensystem Immunreaktionen steuern. Dabei konzentrieren sich die einzelnen Forschergruppen auf verschiedene Körpersysteme. Im vergangenen Jahr berichtete eine Gruppe um den Kardiologen Andreas Habe von der LMU München, dass die Interaktion zwischen Immunzellen und Nerven in der äußersten Schicht der Arterienwand beeinflusst, inwiefern eine Atherosklerose fortschreitet, eine entzündliche Erkrankung, bei der die Blutgefäße mit Cholesterin und anderen Substanzen verstopfen. Henrique Veiga-Fernandes und seine Gruppe wiederum haben herausgefunden, dass Cluster von Nerven- und Immunzellen in verschiedenen Geweben zusammenarbeiten, um Schäden zu erkennen und eine Immunreaktion zu mobilisieren. Aktuell untersuchen sie, wie diese kleinen Kommandozentralen durch das Gehirn gesteuert werden.