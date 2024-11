Grippeschutzimpfung: Grippevirusstamm durch Corona-Maßnahmen ausgerottet

Für die Grippeschutzimpfung in der laufenden Saison empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation (WHO), einen Dreifach- anstatt wie zuvor einen Vierfach-Impfstoff zu verwenden. Er bietet Schutz gegen nur drei statt vier Influenza-Virusstämmen, worüber sich manche gewundert haben mögen. Die Empfehlung geht auf einen Randeffekt der Corona-Maßnahmen zurück: »Wir haben einen Grippestamm komplett ausgerottet«, sagte Carsten Watzl von der TU Dortmund der Deutschen Presse-Agentur (dpa). »Das zeigt sehr eindrücklich, wie effektiv die Maßnahmen waren.«

Bis 2018 war in Deutschland ein Dreifach-Impfstoff üblich. Seit der Grippesaison 2018/19 hatte die Ständige Impfkommission (STIKO) ein Vierfach-Vakzin empfohlen. In der aktuellen Saison wird nun wieder zum Dreifach-Impfstoff als Standardschutz geraten – ohne Bestandteile der B/Yamagata-Viruslinie. Influenzaviren dieses Typs kursieren offenbar nicht mehr, wie Fachleute erstmals im Jahr 2020 beobachtet hatten. Auch in den Jahren danach sei B/Yamagata nicht mehr aufgetreten, erläutert Watzl. Mehrere Fachjournale haben das mutmaßliche Ende der Viruslinie gemeldet, darunter »The New England Journal of Medicine«, »Science«, »The Lancet« und »npj Vaccines«. Einem »Lancet«-Beitrag zufolge ist B/Yamagata das einzige unter den Atemwegserkrankungen verursachenden Viren, das im Zuge der Corona-Pandemie ausgerottet wurde. Wobei allerdings Vorsicht geboten sei: Nicht jeder Winkel der Welt werde gut überwacht, womöglich habe die Linie doch noch irgendwo überlebt.