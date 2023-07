Anlage oder Umwelt: Die paradoxe Wirkung der Intelligenzgene

Loughnan und seine Kollegen verglichen die polygenen Scores mit den Ergebnissen aus Intelligenztests von rund 8500 Kindern im Alter von neun bis elf Jahren. Insgesamt ließen sich mit den Scores nur wenige Prozent der Unterschiede in den kognitiven Leistungen erklären. Für die Tests der kristallinen – also kulturabhängigen – Intelligenz fiel der Zusammenhang dabei deutlich größer aus als für die Tests auf fluide Intelligenz. Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen schon 2013 Wissenschaftler um Kees-Jan Kan von der Vrije Universiteit Amsterdam in einer Zwillingsstudie mit Fokus auf Erwachsenen.

Die Forschenden erklären das mit der so genannten Anlage-Umwelt-Korrelation: Vereinfacht handelt es sich dabei um das Phänomen, dass die Umgebung genetische Unterschiede verstärkt. Wenn ein Kind also Glück in der Genlotterie hatte, dann würde es mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch besonders gefördert und entwickle Spaß an den betreffenden Tätigkeiten. Und dieser Effekt komme bei kristalliner Intelligenz mehr zum Tragen als bei fluider Intelligenz. Anders gesagt: »Vielleicht bietet die Gesellschaft eher guten Lesern die Möglichkeit, viel zu lesen, als dass sie guten Rätsellösern ermöglicht, Rätsel zu lösen«, schreiben die Forschenden.