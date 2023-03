Iran: Was hinter den Vergiftungen von Schülerinnen stecken könnte

Es habe zudem schon früher Fälle gegeben, bei denen die Angst vor Vergiftungen »zu Stressreaktionen wie Ohnmacht, Übelkeit und Hyperventilation führten«, sagt der Psychologe John Drury von der University of Sussex in Brighton, der das Verhalten von Kollektiven untersucht. Angeblich betrifft dieses Phänomen Schulkinder und häufig Mädchen in Kriegs- und Konfliktländern. Die Weltgesundheitsorganisation dokumentiert seit 2009 Vorfälle von psychogenen Massenerkrankungen in Afghanistan.

Laut Drury sei es jedoch schwierig, zwischen psychogenen Effekten und einer Reaktion auf tatsächliche Gefahren zu unterscheiden. Daher sollten die Ursachen für die körperlichen Symptome mit Hilfe von Tests untersucht werden.

Doch viele Forschende halten diese These für unangebracht. Es sei noch viel zu früh, um nach psychogenen Ursachen zu suchen. Der Statistiker und Epidemiologe Ali Arab von der Georgetown University in Washington D. C., sagt, ein psychologisches Phänomen sei »in diesem speziellen Fall eine absurde Behauptung« angesichts der zahlreichen Videos und Fotos, die die körperlichen Symptome belegen würden. Orkideh Behrouzan, Ärztin und medizinische Anthropologin an der School of Oriental and African Studies (SOAS) in London, stimmt dem zu: »Die These von einer psychogenen Massenerkrankung aufzustellen, bevor man alle physischen Ursachen ausgeschlossen hat, ist gefährlich und irreführend.«

Wie sollten die Geschehnisse untersucht werden?

Forschende, Menschenrechtsgruppen und einige Regierungen sind der Meinung, dass eine unabhängige Untersuchung erforderlich ist. Das würde jedoch voraussetzen, dass die iranische Regierung »Zugang zu Gesundheitsdaten gewährt, die im Iran oft extrem abgesichert sind«, weiß Behrouzan.

Die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) könnte eine derartige Untersuchung durchführen. Die OPCW ist Teil der Chemiewaffenkonvention der Vereinten Nationen und hat ihren Sitz in Den Haag; Iran ist aktives Mitglied. Um eine Untersuchung anzugehen, müsste einer der Mitgliedsstaaten einen formellen Antrag stellen, was bisher aber nicht geschehen ist, so ein OPCW-Vertreter gegenüber »Nature«. Allerdings würde die Organisation die Entwicklungen im Iran genau verfolgen. Eine gründliche Untersuchung würde dabei mehrere Teile umfassen: Interviews mit den Opfern, toxikologische Tests, Analysen von Krankengeschichten, eine epidemiologische Studie und das Beproben der mutmaßlichen Tatorte, erklären Forschende gegenüber »Nature«.

»Ich würde mir eine offene Diskussion wünschen, bei der die Ärzte, die die Mädchen gesehen haben, frei sprechen könnten«, sagt Ward. »Man muss die Gemeinschaft einbeziehen. Die Einbindung der Gemeinschaft bei einem sensiblen Thema ist entscheidend, damit die Menschen den Ergebnissen Glauben schenken«, fügt Hay hinzu, der eine solche Untersuchung im Fall zahlreicher erkrankter Menschen im Kosovo durchgeführt hat, als Jugoslawien 1991 in mehrere Länder zerfallen war.