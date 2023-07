Besser denken: Wie Laufen dem Kopf auf die Sprünge hilft

Schesaplana. So hieß der Berg in den Alpen, auf den ich voriges Jahr gewandert bin. Aber im Gespräch mit Freunden fällt mir der Name nicht mehr ein. Als ich kurz darauf meine Lieblingsrunde jogge, ist der Name plötzlich wieder in meinem Kopf. Zufall? Oder hat das Laufen meinem Gehirn auf die Sprünge geholfen? Eine Reihe von Studien legt dies nahe. So zeigten junge, gesunde Probanden bereits nach sechs Wochen Lauftraining deutliche Verbesserungen in ihrem räumlichen Vorstellungsvermögen. Auch in Tests, die die so genannten exekutiven Funktionen abfragen, schnitten sie besser ab. Das bedeutet: Sie konnten sich besser konzentrieren und ihr Verhalten besser steuern. Der Sportwissenschaftler Ralf K. Reinhardt, der die Studie im Rahmen seiner Doktorarbeit an der Universität Karlsruhe durchführte, erklärte das unter anderem mit Veränderungen im Dopaminstoffwechsel.

Dopamin ist ein wichtiger Botenstoff. Er wird von bestimmten Nervenzellen im Vorderhirn gebildet und sorgt dafür, dass Signale weitergeleitet werden. Der Neurotransmitter ist sowohl an motorischen als auch an geistigen und emotionalen Reaktionen beteiligt. Schütten wir viel davon aus, fühlen wir uns gut und setzen eine bestimmte Aktivität eher fort, zum Beispiel Sport oder Lernen. Dopamin wird daher auch als Glücks- oder Motivationshormon bezeichnet. Abgebaut wird der Botenstoff unter anderem durch das Enzym Catechol-O-Methyltransferase, kurz COMT. Es kommt beim Menschen in zwei Versionen vor: Die eine baut Dopamin etwas schneller, die andere etwas langsamer ab. Hat man das Glück, mit der langsamen Isoform ausgestattet zu sein, kann das ausgeschüttete Dopamin länger wirken. Bei bestimmten kognitiven Tests haben solche Personen daher wohl einen Vorteil.

Dieser Artikel ist enthalten in Spektrum – Die Woche, Wie standhaft ist das Standardmodell? Jetzt informieren!

Ausgabe als PDF-Download (EUR 1,99)

Die Woche-Archiv

Laufen als Botenstoff-Booster

Unter dem Slogan »Laufen macht schlau!« hat Reinhardt gemeinsam mit dem Psychiater Manfred Spitzer und der Psychologin Sanna Stroth vom Universitätsklinikum Ulm zwei Studien durchgeführt, die ergaben, dass Lauftraining womöglich einen genetisch bedingten Nachteil im Dopaminabbau ausgleichen kann. Den Personen mit der schnell abbauenden Enzymvariante stand nach dem Training offenbar mehr Dopamin zur Verfügung, so dass sie in den Tests besser abschnitten als zuvor. Bei Probandinnen und Probanden mit der langsamen Variante fielen die Verbesserungen deutlich bescheidener aus. »Wahrscheinlich arbeiten sie bereits bei optimaler Dopaminkonzentration«, vermutet Reinhardt.