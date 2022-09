Mentale Gesundheit: Lieber ans Meer als in den Wald

Die Wirkung der Natur sei – verglichen mit Faktoren, die das Wohlbefinden beeinflussen wie ein guter Job, eine harmonische Ehe oder glückliche Kinder – zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sagt White. Dennoch haben seine Forschungen ergeben, dass das Wohnen in grüner Umgebung einige Ungleichheiten in der mentalen Gesundheit wettmachen kann, die von sozioökonomischen Unterschieden rühren. Man hört manchmal den Vorwurf, die Forschung zum Thema Grünflächen konzentriere sich bisher vor allem auf die Mittelschicht. Doch zwei große, neuere Studien haben gezeigt, dass Menschen mit geringem Einkommen, die am Meer leben, im Durchschnitt körperlich und geistig gesünder sind, als man angesichts ihrer sonstigen Lebensumstände erwarten würde. Arbeitslosigkeit gilt beispielsweise als einer der Hauptfaktoren für ein geringes Wohlbefinden.

Dass wir den Aufenthalt in der Natur als so belebend empfinden, ergibt durchaus Sinn, wenn wir in unsere Vergangenheit blicken. In den frühen 1980er Jahren stellte der Biologe Edward O. Wilson seine berühmte Biophilie-Hypothese auf. Sie besagt, dass unser Gehirn darauf programmiert ist, eine Verbindung zur Natur zu suchen, weil wir uns aus ihr entwickelt haben. Auch wenn sie sich stark von der Umwelt unterscheidet, in der die meisten von uns heute leben.

Warum Wasser so glücklich macht

Auch die so genannte Attention Restoration Theory (deutsch: Theorie der Wiederherstellung von Aufmerksamkeit) könnte die Effekte erklären. Sie besagt, dass ein Aufenthalt in der Natur die Konzentrationsfähigkeit wiederherstellt. Um das zu verstehen, muss man sich mit der Natur von Aufmerksamkeit befassen: Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Aufmerksamkeit, die unwillkürliche und die gelenkte oder freiwillige. Bei ersterer fesselt uns ein interessanter oder unerwarteter Reiz (zum Beispiel ein intimes Gespräch eines Paars, das am Tisch hinter uns im Café sitzt), während wir uns bei letzterer aktiv auf etwas konzentrieren müssen (das Buch zum Beispiel, das wir gerade lesen wollten, bevor wir zu lauschen begannen). Diese Art von Aufmerksamkeit erfordert das, was Psychologen als Top-down-Kontrolle bezeichnen. Das heißt: Die Gedanken steuern die Handlungen. Bottom-up bedeutet hingegen, dass sensorische Informationen beeinflussen, was wir denken.

Bei der gerichteten Aufmerksamkeit müssen wir Ablenkungen ausblenden – das ist mental sehr anstrengend. Hier kommt die Natur ins Spiel. Sie ist voll von Reizen, die nach dem Bottom-up-Prinzip unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das verschafft dem Verstand eine Verschnaufpause. Vielleicht haben Sie sich schon einmal belebt gefühlt, nachdem Sie einen herrlichen Sonnenuntergang gesehen oder Bäume betrachtet haben, die sich sachte im Wind wiegen. Das könnte daran liegen, dass dieser Anblick die laufenden Top-down-Prozesse unterbrochen und Ihnen etwas Erholung geschenkt hat.

Dieser Gedanke hilft zu erklären, warum blaue Räume anscheinend besser sind als andere Naturräume. Orte am Wasser, vor allem an der Küste, zeigen ein ganzes Muster an Veränderungen. Die Gezeiten ändern sich, die Wellen schlagen an den Strand, die Sonne glitzert am Horizont. Daneben verändert sich auch der Klang und sogar das Licht. All diese Umweltveränderungen wirken beruhigend und erzeugen das, was Forschende als sanfte Faszination bezeichnen. Sie lenkt unsere Aufmerksamkeit weg von bestimmten Gedanken – möglicherweise sogar von den negativen Grübeleien, die bei Depressionen häufig auftreten, sagt White.

Studien haben außerdem gezeigt, dass blaue Räume uns motivieren, Dinge zu tun, die auf Grünflächen nicht möglich sind: im Sand zu spielen, zu schwimmen oder zu paddeln beispielsweise. Kinder sagen oft, am Meer hätten ihre Eltern mehr Zeit, mit ihnen zu spielen und sich mit ihnen zu beschäftigen (siehe »Raus mit euch, Kinder«). Unabhängig davon, ob ein solcher Besuch im Kreise von Familie oder Freunden stattfindet, scheinen die dort ausgeführten Aktivitäten starke, positive soziale Erfahrungen zu erzeugen. Diese qualitativ hochwertige Zeit wirkt sich positiv auf die Stimmung und das Wohlbefinden aus. Das brachte White und seine Kollegen auf die Idee, zu untersuchen, ob die psychische Gesundheit im Erwachsenenalter davon profitiert, wenn man sich in der Kindheit oft am Wasser aufgehalten hat. Die Forschungsergebnisse sollen demnächst veröffentlicht werden.