Kälteeinbruch: Kommt jetzt der Schneewinter?

In diesem Jahr will es der Winter schon im November wissen. Ungewöhnlich früh haben sich große Teile Deutschlands in eine weiße Landschaft verwandelt, von Flensburg bis Freiburg ist es ziemlich kalt geworden. Hauptsächlich die Mittelgebirge sind tief verschneit, aber sogar im Tiefland hat sich verbreitet eine Schneedecke gebildet. In manchen Region liegt jetzt schon mehr Schnee als im gesamten Winter vor einem Jahr. Schnee und Eis haben das Land fest im Griff, und dabei hat der Dezember noch gar nicht begonnen. Droht jetzt ein strenger Winter? Und wird das Gas am Ende doch knapp in Deutschland?

Die Nachrichten klingen jedenfalls wie aus dem tiefsten Winter vergangener Jahrzehnte: In Hessen wurden zu Wochenbeginn etwa 100 Autofahrer in ihren Fahrzeugen eingeschneit, mancherorts fiel die Schule aus. Am Mittwoch dann brachte ein neues Schneetief dem Norden eine weiße Decke und in Bayern kam es zu zahlreichen Unfällen wegen Eis. Und zum Donnerstag und Freitag könnte eine Luftmassengrenze im äußersten Süden für reichlich Schnee und eine angespannte Verkehrslage sorgen, bevor zum Wochenende eisige Luft an die Alpen strömt und verbreitet Dauerfrost herrscht. Einige Modelle sehen zum Samstag sogar heftige Schneefälle im Süden aufkommen. Nachts droht dann bei Aufklaren strenger Frost unter minus zehn Grad.

Panikmache wegen ein paar Flocken? Keineswegs. Denn so früh wintert es in Deutschland zu dieser Jahreszeit nur selten, zudem ist früher Frost wegen des Klimawandels zur Ausnahme geworden. Seit etlichen Jahren kommt der Dezember eher wie ein Herbst- als ein Wintermonat daher, in nur 30 Jahren hat sich der letzte Monat des Jahres um fast anderthalb Grad erwärmt. Zudem handelt es sich beim gegenwärtigen Wintereinbruch nicht um einen kurzen Spuk, sondern wahrscheinlich um eine nachhaltige Einwinterung. Bis weit in die nächste Woche hinein bleibt es frostig in Deutschland.