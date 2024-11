Sozialpsychologie: Daran erkennt man taktisch kluges Lästern

Lästermäuler haben selbst nicht den besten Ruf. Dabei scheint es gar nicht so schwierig zu sein, schlecht über andere zu reden, ohne damit den eigenen Ruf zu ruinieren. Wie das funktioniert, hat ein Team um Tania Reynolds von der University of New Mexico in einer Studienreihe mit mehr als 1700 Versuchspersonen untersucht.

Wie die Psychologin und ihre Kollegen im »Journal of Experimental Social Psychology« schildern, wollten sie zunächst wissen, wie sich Menschen ihren eigenen Klatsch und Tratsch erklären. Wann und aus welchem Grund hatten sie zuletzt negativ über andere gesprochen? Laut eigener Auskunft meinten vor allem die befragten Frauen, dass sie das nicht mit böser Absicht, sondern aus Sorge um die betreffende Person taten. Das war besonders dann der Fall, wenn es sich bei der Person um eine andere Frau handelte.

In zwei weiteren Studien bekamen die Versuchspersonen online fiktive Szenarien vorgelegt, in denen eine Person negativ über eine andere sprach, allerdings in drei Varianten: Sie äußerte sich entweder neutral, boshaft oder besorgt. Trotz gleichen Inhalts wirkten die besorgt Tratschenden am sympathischsten und vertrauenswürdigsten, und der Tratsch zeigte dennoch Wirkung. Unter anderem äußerten männliche Probanden weniger Interesse an einer Frau, über die besorgt getratscht wurde.